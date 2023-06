Lukaku manda KO Inter e Juve: scambio col Real

Inter e Juventus vanno su tutte le furie: Lukaku rovina i piani, pronto lo scambio estivo con il Real Madrid

Saranno mesi di grande attesa e cambiamento quelli che stanno per vivere le grandi del nostro calcio. Una sessione estiva di calciomercato che, già adesso a pochi giorni dalla riapertura ufficiale, promette scintille.

E tra i club che sicuramente vivranno un ruolo da protagonista fino a fine agosto, vi sono certamente Inter e Juventus. I nerazzurri dovranno consolidare una difesa che ha già perso Skriniar e che potrebbe salutare anche de Vrij. A centrocampo i nodi Brozovic e Barella: in attacco, ovviamente, tutto o quasi dipenderà da Romelu Lukaku. In maniera abbastanza inattesa, sia la Juventus che l’Inter potrebbero finire a mani vuote – al tappeto – per ‘colpa’ proprio del centravanti di proprietà del Chelsea reduce da una discreta annata in prestito a Milano.

La situazione legata a Romelu Lukaku si fa sempre più chiara. I nerazzurri, che vorrebbero tenersi stretto ‘Big Rom’, dovranno per forza discuterne col Chelsea che resta il proprietario unico del cartellino del centravanti. Si è parlato a lungo di come Pochettino potesse pensare di tenersi stretto l’attaccante nella sua prima stagione alla guida della squadra londinese. Dalla Spagna, però, arrivano novità importanti che farebbero infuriare sia i nerazzurri che la Juventus.

Lukaku ‘sacrificato’: Inter e Juve a mani vuote

Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, infatti, il club di Todd Boehly avrebbe intenzione di ‘sacrificare’ la punta 30enne, in scadenza nel 2026. Ma non facilitando l’Inter, tutt’altro. Il portale spagnolo, infatti, sostiene come il Chelsea abbia messo nel mirino uno dei nomi che ormai da mesi piace alla Juventus: Ferland Mendy. Il terzino francese sta per essere ufficialmente scaricato da Ancelotti e Florentino Perez: non rientra più nei progetti dei ‘Blancos’.

E per arrivare a Mendy, i ‘Blues’ metterebbero sul piatto lo stesso Lukaku. In questo modo gli inglesi rafforzerebbero una zona del campo che ha fatto enorme fatica quest’anno: allo stesso modo il Real, che ha da poco riaccolto Joselu, proverà a rimpiazzare un certo Karim Benzema. Ma da Madrid, tale proposta di scambio, non verrebbe vista troppo di buon occhio. La priorità dei ‘Blancos’ resta Kylian Mbappè, con un’attesa che potrebbe protrarsi fino al 2024.

Da qui non verranno ingaggiati calciatori che, già tra dodici mesi, risulterebbero superflui nei piani d’attacco delle ‘Merengues’ e prosciugherebbero nell’immediato le casse del club spagnolo. In prestito, invece, il Real Madrid accoglierebbe di buon grado ‘Big Rom’: in quel caso, però, il Chelsea dovrebbe mettere mano al portafoglio per pagare per intero il cartellino di Mendy.

Sembra, comunque, una situazione destinata ad evolversi da qui ai prossimi mesi. Con Lukaku ed il terzino francese che rischiano di mandere definitivamente in fumo i piani di mercato di Marotta e della Juventus.