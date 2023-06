Cristina Buccino, la mise mostra (quasi) tutto: mai viste forme così

È sempre più bella e si mostra al suo pubblico con scatti da urlo: Cristina Buccino fa impazzire i suoi fan

Sono ormai diversi anni che è in cima alle liste di gradimento di uomini e donne sparsi per l’Italia. Il mondo dello spettacolo l’ha incoronata come una delle sue regine: Cristina Buccino è molto più di tutto ciò.

Con la sua bellezza ha conquistato tutti, uno delle poche donne che nel mondo dello spettacolo ha conquistato anche la stima del pubblico femminile che spesso e volentieri le riserva complimenti sinceri che la Buccino apprezzerà certamente moltissimo. Su Instagram conta oltre 3 milioni di followers ed il motivo è presto detto: la sua sensualità ed eleganza, unita ad una bellezza più unica che rara, l’ha letteralmente consacrata come uno dei personaggi più amati dello show business.

Cristina Buccino nasce il 16 giugno 1985 a Castrovillari, in provincia di Cosenza. La bella calabrese ha iniziato come modella, avendo grande successo tra i brandi più noti sfilando e posando con enormi soddisfazioni. Successivamente anche la televisione l’ha accolta e Cristina ha potuto mettere in mostra tutte le sue doti davanti alla telecamera. Ha preso parte a trasmissioni come ‘Ciao Darwin’, ‘L’Eredità, condotto ‘Tiki Taka’ insieme a Melissa Satta e ‘Mistero’ su Italia 1.

Cristina Buccino più esplosiva che mai: lo scatto è virale

È una delle influencer più importanti nel panorama italiano ed i suoi followers la seguono con grande attenzione ed affetto, passo dopo passo. Una ‘devozione’ che la Buccino contraccambia con scatti o stories sul proprio profilo Instagram dove si mostra più bella e in forma che mai. Cristina Buccino ha anche due sorelle: Donatella e Maria Teresa.

Come anticipato, su Instagram è molto attiva e la sua affezionatissima fan base è ben contenta di godere della sua bellezza mostrata quasi a cadenza quotidiana. Negli ultimi giorni sono numerosi gli scatti che la vedono, più sexy che mai, in quel di Ibiza.

E in una delle ultime foto la Buccino è davvero uno schianto. Lungo abito semitrasparente, con una scollatura davvero profondissima che non lascia minimamente spazio all’immaginazione di chi l’ammira. Il dècolletè della showgirl calabrese è più generoso che mai, in un connubio perfetto tra sensualità ed eleganza.

I commenti ed i likes, in breve tempo, non sono mancati. Tra questi alcuni esagerati nei quali i fan invitano la bella Cristina a mostrare ancor di più. La 38enne showgirl soprassiede e va avanti per la sua strada, più bella e forte che mai.