Zaira, calze e tacchi da urlo: visione rovente

Zaira Nara fenomenale su Instagram, in una visione che spiazza tutti: la sorella di Wanda attira l’attenzione con dettagli super

Tra le due sorelle Nara, Wanda è quella più celebre a livello planetario, amatissima ormai non soltanto dagli appassionati di calcio ma mettendo insieme un pubblico sempre più vasto e trasversale. Ma di certo, Zaira non scherza per niente e ha saputo ritagliarsi un suo spazio nello showbusiness internazionale. Dimostrando che il fascino e la sensualità sono a volte una questione di famiglia.

Zaira, che ad agosto compirà 35 anni, in Sudamerica è in realtà nota praticamente da sempre come showgirl, modella e attrice. Al punto che già da giovane, all’inizio del 2010, era stata indicata tra le donne più seducenti del mondo. Una carriera piena di soddisfazioni per la sorella minore di Wanda, che negli ultimi tempi ha guadagnato sempre più visibilità, anche alle nostre latitudini. In Spagna e in Francia, si fa vedere abbastanza spesso tra impegni e shooting di vario genere. E il mese scorso, è stata tra le protagoniste principali come testimonial al Festival di Cannes.

Visioni che hanno lasciato il popolo del web a bocca aperta e hanno contribuito ulteriormente a far crescere il suo seguito. Che adesso si avvicina ai sei milioni di followers su Instagram. Una platea di tutto rispetto, che non si perde un solo scatto di Zaira. Che non avrà magari la stessa sinuosità prorompente di Wanda ma non lascia assolutamente indifferenti.

Zaira Nara, il rosa è predominante: in baby doll è letteralmente da impazzire, si vede quasi tutto

Gli ultimi scatti rappresentano l’ennesima prova di come Zaira, in termini di fascino e sensualità, non abbia proprio nulla da invidiare a sua sorella, anzi. In un post promozionale, si esibisce in un abbigliamento e una posa estremamente particolari, di quelle che mettono a rischio le coronarie.

Baby doll rosa, calze trasparenti, talmente tanto da attirare l’attenzione sul dettaglio intimo inguinale, tacchi vertiginosi. Ce n’è abbastanza, eccome, per viaggiare con la fantasia. Le temperature estive si fanno sentire ancora di più di fronte a una immagine simile.

I like e i commenti a ripetizione sono soltanto la logica conseguenza. Applausi a scena aperta per Zaira, che sembra nel suo miglior momento di forma di sempre e di sicuro ci regalerà, prossimamente, altre visioni da urlo.