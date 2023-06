Calciomercato Juventus, tre per due coi giallorossi

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e potrebbe arrivare un maxi scambio con i giallorossi nelle prossime ore.

La Juventus sta facendo le proprie valutazioni sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri provando a capire dove intervenire in entrata e quali calciatori lasciar andare.

I bianconeri sono a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione anche se la società deve fare attenzione ai conti non essendo presente nella prossima Champions League. Il club sta quindi valutando la possibilità di chiudere delle operazioni attraverso scambi che possano abbassare le pretese economiche degli altri club. La squadra bianconera in queste ore è al lavoro per provare a chiudere l’affare Zaniolo con il giocatore che sarebbe pronto a tornare nel nostro campionato. Il club però potrebbe allargare le proprie operazioni con il Galatasaray.

Juventus e Galatasaray potrebbero chiudere anche altre operazioni a parte quella che dovrebbe portare Zaniolo in bianconero e McKennie nella squadra turca. Ai bianconeri piacciono infatti altri due calciatori giallorossi mentre i turchi hanno messo nel mirino due calciatori della Juventus.

Calciomercato, maxi operazione tra Juventus e Galatasaray

La Juventus starebbe seguendo con attenzione Victor Nelsson, difensore in grado di giocare anche a centrocampo. Classe 1998 è un punto fermo della nazionale danese e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Per le fasce piace invece Sacha Boey, terzino della squadra turca, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Il Galatasaray, in cambio, potrebbe chiedere alcune pedine della squadra bianconera che piacciono da tempo.

Nel mirino dei turchi ci sarebbero Arthur, Kean ed Alex Sandro. I due brasiliani non rientrano nei piani della squadra bianconera che potrebbe dare facilmente l’ok alla partenza del terzino sinistro e del centrocampista. Un’occasione per la Juventus anche di liberarsi di pesanti ingaggi e alleggerire i costi delle proprie casse. Diverso invece il discorso per la punta che resta legata anche al futuro di Dusan Vlahovic, sempre nel mirino di diverse big europee.

Interessamenti reciproci che potrebbero portare quindi le due squadre ad uno scambio nelle prossime ore. I contatti tra i due club sono continui per via della possibile operazione Zaniolo con la Juventus intenzionata a mettere nell’affare il cartellino di McKennie, tornato dal Leeds e fuori dai piani di Massimiliano Allegri. All’inizio della prossima settimana dovrebbero esserci novità in tal senso con i club pronti a cercare un accordo per chiudere il colpo.