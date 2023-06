Hakimi torna in Serie A, destinazione eccellente

Achraf Hakimi è uno dei giocatori più apprezzati del calcio moderno: la Serie A ha fatto gran parte della sua fortuna e il suo ritorno non appare adesso impossibile. L’indiscrezione.

Achraf Hakimi è attualmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Club che ha speso molto negli ultimi anni sul mercato per creare una squadra quanto più possibile imbattibile, fatta di grandi campioni. Eppure qualcosa non sembra aver funzionato al meglio, perché il PSG non è andato oltre gli ottavi di finale in Champions League (per il secondo anno consecutivo) e ha vinto la Ligue 1 per un solo punto di vantaggio sul Lens.

Per tutto questo contorno molti giocatori stanno dicendo addio. E non è impossibile neppure la partenza di Hakimi, direzione Serie A. Achraf Hakimi è approdato al PSG il 6 luglio del 2021, ma più per volontà dell’Inter di fare cassa che sua di cambiare aria. Il suo attuale contratto ha la scadenza fissata al 30 giugno del 2026, quindi manca ancora un po’.

Eppure l’addio adesso non appare più tanto impossibile. Hakimi tra le file dell’Inter, grazie alla guida di Antonio Conte, è cresciuto tanto ed è arrivato a farsi notare dai grandi club d’Europa. Il PSG di fatto tra i tanti è riuscito ad accaparrarsi le sue qualità. Ma se adesso tornasse in Serie A? C’è un’indiscrezione.

Il futuro di Hakimi è tutto da scrivere: il ritorno all’Inter è possibile? L’indiscrezione e il punto della situazione

Da un lato c’è il Paris Saint-Germain che sta cercando di capire come (ri)attrezzarsi per il futuro, soprattutto per cercare di fare meglio in Champions League. Alcuni giocatori importanti, come Lionel Messi, stanno dicendo addio. Altri non sembrano essere pienamente soddisfatti della propria permanenza a Parigi. Situazione che starebbe riguardando Achraf Hakimi. Il terzino destro non ha mai fatto mistero del proprio attaccamento al club nerazzurro e quando può va a seguire i suoi ex compagni a San Siro.

Però, secondo lo scenario tracciato da ‘Calciomercato.com’, adesso non sarebbe impossibile rivedere il marocchino tornare a vestire quei colori che tanto ama. Il nero e l’azzurro, di Milano. Se un big, come ad esempio il chiacchierato André Onana, dovesse dire addio non sarebbe poi tanto difficile per l’Inter provare a acquistare di nuovo il giocatore.

Inoltre, l’ingaggio da 8 milioni di euro a stagione potrebbe essere mitigato dal Decreto Crescita. Insomma, ‘Calciomercato.com’ non chiude a priori alla possibilità di un ritorno in pompa magna. D’altronde, solamente qualche mese fa, il suo agente dichiarava: “Hakimi-Inter? Non lo so… Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti“.