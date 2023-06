Serie A, che mercato: tutti gli italiani in vendita

Nonostante le tre sconfitte nelle tre finali delle coppe europee, il calcio italiano tira. Vediamo tutti i movimenti maggiori.

L’Italia ha visto perdere Fiorentina, Roma e Inter nei tre atti conclusivi delle tre competizioni europee. Tre ko che fanno male, tutti arrivati in maniera diversa. Superata la “botta”, le tre big, così come le altre squadre italiane, si sono buttate cuore ed anima sulla stagione che verrà. Parliamo ovviamente di mercato, con tanti calciatori, soprattutto di società di rilievo, potenzialmente a rischio trasferimento.

In queste ore la Nazionale italiana ‘sta perdendo’ un calciatore o meglio sta lasciando la serie A. Parliamo di Sandro Tonali, in procinto di lasciare il Milan e approdare al Newcastle. Ma non è l’unico sul piede di partenza. La Nazionale di Mancini ha diversi calciatori richiesti sul mercato.

Come sottolinea l’approfondimento del Corriere dello Sport, tra i profili attenzionati c’è sicuramente quello di Mateo Retegui, attualmente in forza al Tigre in prestito dal Boca Juniors, contratto fino al 2024. Lui e Immobile si giocano il posto da centravanti in azzurro, proprio la Lazio, insieme con l’Inter, sarebbe stata la prima ad osservare la punta di 24 anni. Al momento la valutazione è di circa 15-20 milioni.

Da Retegui a Chiesa e Frattesi: tutti i big all’asta

Restando in attacco, lo stesso Federico Chiesa potrebbe essere sacrificato dalla Juventus. Senza Champions alla Continassa sanno di dover rinunciare ad un big, l’ex viola è tra i primi indiziati. Pagato 55 milioni, l’attaccante andrà in scadenza nel 2025, quindi senza rinnovo e con uno stato fisico imperfetto, il figlio d’arte andrebbe ceduto ora. In Premier potrebbe muoversi lo United, 40 i milioni sul piatto.

Due invece i gioielli del Sassuolo dei quali Alessio Dionisi fra due mesi potrebbe dover fare a meno. Domenico Berardi, 29 anni il 4 agosto e contratto in scadenza nel 2027, è all’ultimo giro per salire sulla Champions. Chi stravede per lui è Maurizio Sarri. Trattativa ancora da definire, da Formello parlano di 20 milioni più il cartellino di Matteo Cancellieri, cercato ad agosto 2022 propri dagli emiliani. Sul calabrese non va escluso un colpo di coda del Milan.

Le richieste maggiori il Sassuolo le ha ricevute per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999. Sul ragazzo formatosi a Trigoria in prima fila Inter e Juve, dietro il Milan mentre la Lazio appare lontana per i 40 milioni chiesti da Carnevali per il cartellino. Il giocatore, cercato anche da mezza Premier, proprio dalla nazionale ha detto di voler fare un passaggio in una big italiana, prima di andare all’estero.

Zaniolo vuole la serie A. Vicario a Firenze

Chi in Italia vuole tornarci è Nicolò Zaniolo, contratto fino al 2027 con il Galatasaray. Arrivato in Turchia a febbraio, il massese ha vinto lo scudetto ma ha giocato solo 350 minuti in SuperLig, pur segnando 5 reti in 10 presenze. Spifferi vorrebbero Juve e Milan interessate, più credibile le piste Atletico Madrid e Premier.

Jorginho spegnerà 32 candeline a dicembre, secondo con l’Arsenal cui è legato fino al 2024, l’ex Napoli resta un pupillo di Sarri, ma il compenso attuale, 6,5 milioni, lo allontana dalla capitale, nonostante il Decreto Crescita. La Juve resta un’ipotesi. così come il Milan. E non dimentichiamo Guglielmo Vicario, portiere che a sorpresa sembra vicino al Tottenham.