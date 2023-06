Mourinho può sorridere, arriva un pupillo: il prossimo colpo della Roma

A volte ritornano. Il tecnico della Roma finalmente avrà un calciatore che segue da tanti anni. Le novità.

Giocatori di qualità, certificati, per alzare il livello della rosa. Così Jose Mourinho intende effettuare la prossima sessione di mercato. Dopo Aouar e Ndicka, entrambi svincolati, Tiago Pinto sta cercando di chiudere una trattativa tanto cara al suo allenatore.

Per il ds portoghese muoversi non è facile. La Roma infatti, a causa del settlement agreement siglato a settembre 2022, entro il prossimo 30 giugno deve portare a casa 30 milioni di plusvalenze. Motivo per cui, gli affari in entrata, anche se di fatto chiusi, potranno essere ufficializzati solo dopo il 1° Luglio. In particolare, Trigoria ha messo gli occhi su un calciatore che è stato molto vicino a vincere la Premier con l’Arsenal, già molto vicino alla Roma due estati fa.

La ferita di Budapest è tutt’altro che rimarginata. La Roma, sconfitta il 31 maggio in finale di Europa League dal Siviglia, insieme alla Champions League ha visto svanire un assegno da 50 milioni di euro. Anche per questo, il ds giallorosso ha setacciato il mercato dei parametri zero, centrando come detto già due acquisti.

Mourinho insiste: Tiago Pinto chiude per Xhaka

Per il prossimo, però, la Roma dovrà sborsare una cifra importante. Secondo fichajes.net, Granit Xhaka a breve potrebbe arrivare nella Capitale. Lo Special One lo conosce molto bene. Il centrocampista svizzero, 30 anni e scadenza con l’Arsenal nel 2024, già nell’estate 2011 era ad un passo dall’Urbe. Quando tutto sembrava fatto, fu il tecnico dei Gunners Arteta a stoppare tutto. “Granit resterà con noi. È un elemento chiave della nostra squadra”, disse l’allenatore il 2 agosto.

Affermazioni che fecero piacere al diretto interessato, che a stretto giro di posta pubblicò su Instagram una sua foto con la maglia dei londinesi, scrivendo: “È davvero bello essere a casa”. Xhaka arriva a Londra nel 2016, per averlo l’Arsenal versò al Borusssia Moenchengladbach ben 45 milioni di euro. Il giocatore ne guadagna 2,5 netti a stagione. Il mancino di Basilea è reduce da una stagione di livello: 7 gol e 7 assist in 37 presenze in Premier.

Bene anche in Europa League: due gol in 7 sfide. In totale 47 volte in campo, numeri che garantiscono l’affidabilità fisica. Dato questo importante, considerato il dazio pagata da Mourinho dopo l’incidente occorso a Wijnaldum. Per portare l’elvetico a Roma serviranno almeno 15 milioni, cifra importante ma non impossibile. I giallorossi intanto cercheranno di piazzare qualche giocatore per fere cassa, due i nomi su tutti: Spinazzola e Ibanez.