Cambio di destinazione: nuova panchina per De Rossi in Italia

De Rossi ci riprova. Dopo la delusione sulla panchina della Spal, l’ex capitano della Roma è pronto a una nuova esperienza da allenatore.

È ancora alla ricerca della sua dimensione ideale come allenatore, Daniele De Rossi. Bandiera giallorossa in campo, ha mosso i primi passi in panchina come assistente di Roberto Mancini nella nazionale italiana, riscuotendo i favori dell’ambiente. Ma la sua prima avventura su una panchina professionistica non è andata molto bene, concludendosi dopo appena quattro mesi. Archiviata questa esperienza, l’ex centrocampista è già pronto a raccogliere una nuova sfida.

Figlio d’arte: suo padre Alberto è stato una leggenda a livello di calcio giovanile, vincendo ben sette titoli alla guida della Primavera della Roma. Lui ci sta provando invece con i professionisti, ma alla Spal non ha trovato un ambiente semplice. Chiamato a ottobre 2022 per cambiare rotta alla squadra, ha ottenuto solo 3 vittorie in 17 partite, venendo esonerato a metà febbraio. Dallo scorso 8 giugno, in seguito alla clamorosa retrocessione in Serie C dei ferraresi, De Rossi ha anche rescisso il contratto con il club.

È quindi ora a tutti gli effetti sul mercato e pronto a iniziare una nuova avventura il prima possibile. Questa volta, il suo obiettivo è incominciare la stagione nella squadra, senza dover subentrare in corsa, avendo dunque più tempo per preparare i suoi giocatori. E soprattutto De Rossi vuole un club ambizioso, perché pur partendo dalla Serie B vuole giocarsi la promozione. Per questo il primo nome a cui è stato accostato è stato quello del Pisa, che ha chiuso solo 11° nell’ultimo campionato ma vuole riconquistare la A, che manca dal 1991.

De Rossi conteso in Serie B: piace al Pisa, ma guarda anche altrove

I toscani hanno salutato l’allenatore Luca D’Angelo, e stanno cercando un nuovo allenatore. La rosa di nomi è ampia, con Stankovic che però si è già tirato indietro dal progetto. Daniele De Rossi sembra restare il favorito, ma non è l’unica possibilità che i nerazzurri stanno considerando. In corsa con lui ci sono infatti anche Alberto Aquilani, reduce da una finale del campionato Primavera con la Fiorentina, e addirittura Andrea Pirlo. Insomma, l’approdo all’ombra della Torre è tutt’altro che scontato.

Ecco perché l’ex tecnico della Spal si sta guardando intorno, a caccia di altre occasioni per il suo futuro. E nelle ultime ore ha iniziato a farsi largo la pista che conduce allo Spezia. I liguri sono appena retrocessi in B dopo aver perso lo spareggio salvezza col Verona, ma ambizioni di risalire subito. La rosa ha tanti giovani, i conti sono in ordine e la proprietà è solida: i bianconeri sarebbero dunque una valida alternativa, se il Pisa dovesse tardare a prendere una decisione.