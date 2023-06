Gosens-Juve: effetto domino immediato

La Juventus ci andrebbe solo a perdere, mentre a sorridere sarebbe l’Inter. Ecco cosa c’entra Gosens con i bianconeri.

Proprio lui, Robin Gosens, ha rischiato, per così dire, di prolungare il sogno nerazzurro di una Champions League che sembrava irraggiungibile. Lo sembrava almeno, alla vigilia della sfida con il fortissimo Manchester City, poi in verità domato dall’Inter. E proprio Gosens, a pochi minuti dal termine, ha rischiato di portare la sfida ai tempi supplementari. Situazione non verificatasi e che poi ha visto trionfare la squadra di Guardiola.

Il centrocampista dalla cittadinanza olandese, non ha però avuto fortuna con la sua seconda maglia nerazzurra dopo quella dell’Atalanta. Gosens era arrivato nel gennaio del 2022 con tantissime aspettative a Milano, ma tra infortuni e poco impiego, non è mai riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi interisti. Ed infatti, se la società dovesse pensare ad una cessione, forse sarebbero in pochi quelli che penserebbero che sarebbe giusto dargli ancora una possibilità.

Il calciatore potrebbe essere messo sul mercato, una trattativa che indirettamente potrebbe coinvolgere la Juve. Su Gosens, difatti, starebbe tornando forte l’Atletico Madrid che aveva pensato a lui già all’epoca del trasferimento a Milano. Il classe ’94 quindi, potrebbe non solo lasciare Milano, ma anche l’Italia dopo ben sei anni, per approdare in un’altra squadra di Champions League.

Gosens-Juventus: effetto domino immediato

In questo momento però, c’è una cosa da tenere in considerazione e cioè che stando alle voci di mercato, i Colchoneros non avrebbero poi così tanta disponibilità economica a per questo, potrebbero proporre uno scambio.

Un affare che starebbe bene a tutte e due le parti, ma non alla Vecchia Signora che quindi, guarderebbe indispettita da lontano. Questo, perché lo scambio a cui pensano a Madrid, sarebbe quello che porterebbe in nerazzurro, il brasiliano Renan Lodi. Il venticinquenne è proprio un pallino dei bianconeri, che in questi giorni pensavano ancora a lui per rinforzare la difesa.

Il calciatore nativo di Serrana è ormai un esubero al Wanda Metropolitano. Il calciatore ha giocato in Premier League con il Nottingham Forrest, ma ha trovato davvero poco spazio. Gli inglesi non hanno esercitato il riscatto ed ora per il calciatore potrebbe nascere una nuova avventura in Italia. All’Inter questa possibilità non dispiacerebbe anche perchè Gosens è in uscita e Renan Lodi rappresenterebbe un rincalzo di buon livello e ancora abbastanza giovane.