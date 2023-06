Calciomercato: ritorna in Italia, firma imminente

Sembra essere ormai vicino il ritorno in Italia del giocatore. La firma è imminente, andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il calciomercato è ormai pronto ad entrare nel vivo e sono molti i giocatori che nelle prossime settimane cambieranno ufficialmente squadra ed inizieranno una nuova avventura nel nostro Paese.

E per uno di questi il ritorno in Italia durante il calciomercato estivo sembra essere davvero imminente. Si tratta di una operazione davvero vicina alla conclusione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: è fatta per il ritorno in Italia, ecco con chi firma

Il giocatore ha deciso di ritornare in Italia per riprendere il discorso da dove aveva lasciato. Sono in corso naturalmente tutte le riflessioni del caso per cercare di arrivare ad un accordo, ma la strada è ormai segnata e la firma sembra essere ad un passo. Si tratta sicuramente di un colpo sicuramente importante considerando la qualità del diretto interessato e vedremo se alla fine riuscirà oppure no a fare la differenza e portare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Secondo quanto riferito da seried24.com, infatti, Morimoto ha deciso in questo calciomercato di ritornare in Italia e sposare il progetto dell’Akragas. Si tratta di una scommessa importante per il giapponese considerando la sua volontà di chiudere la carriera nei campionati dilettantistici del nostro Paese. E chissà che non riesca a fare come Gonzalez oppure Juanito Gomez, che sono riusciti a portare alcune squadre nei campionato professionistici.

L’accordo è davvero vicino alla conclusione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine Morimoto davvero sposerà questo nuovo progetto oppure farà un passo indietro e proverà altre esperienze.

Ultime Morimoto: vicina la firma con l’Akragas

Morimoto e l’Akragas sono davvero ad un passo alla firma in questo calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Il calciatore ha voglia di chiudere la carriera in Italia e per questo motivo sembra essere molto difficile ipotizzare un passo indietro.

Vedremo cosa accadrà e quale sarà la scelta definitiva anche del diretto interessato. Sicuramente l’Akragas per Morimoto rappresenta la scommessa giusta da vincere in questo calciomercato per poi appendere gli scarpini al chiodo e magari diventare un tecnico sempre nel nostro Paese.