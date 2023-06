Dalla Juve al Bologna: passa in rossoblù

Clamorosa operazione di mercato lungo l’asse Juventus-Bologna: passa in rossoblù. Ecco tutti i dettagli del colpaccio dei rossoblù

Il Bologna di Thiago Motta è stato una delle sorprese positive della stagione appena andata in archivio. I felsinei hanno chiuso il campionato al nono posto, a sole sei lunghezze di distanze dal settimo, conquistato (si fa per dire) dalla Juventus, che vale l’accesso in Conference League.

Un campionato, dunque, quello dei rossoblù, più che positivo. Non a caso il suo condottiero Thiago Motta, cui vanno ascritti indubbi meriti nella buona stagione degli emiliani, è stato tra i primi a essere preso in considerazione dal Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il tecnico brasiliano non ha ceduto alle lusinghe della sirena Partenope e, quindi, almeno fino a prova contraria, sarà sulla panchina dei felsinei anche nella prossima stagione, quella della possibile consacrazione personale.

Infatti, come recita un popolare proverbio, ‘l’appetito vien mangiando’. Di conseguenza, dopo averlo sfiorato in questa stagione, i felsinei nella prossima proveranno a guadagnarsi il ritorno, a distanza di 20 anni, in Europa. E che i dirigenti rossoblù pensino in grande e non si accontentino più di una tranquilla salvezza lo dimostrano i loro primi movimenti sul mercato.

Dalla Juve al Bologna: Andrea Cambiaso passa in rossoblù

Giovanni Sartori, Direttore dell’area tecnica del Bologna, non vuole lasciare nulla di intentato nel cercare di strappare la riconferma di Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro è arrivato un anno fa in prestito secco dalla Juventus. Il calciatore, dopo aver faticato a entrare negli schemi di Thiago Motta, è diventato una delle pedine inamovibili dello scacchiere tattico del club felsineo.

Insomma, il rinnovo del prestito di Cambiaso risolverebbe non pochi problemi sulla fascia sinistra anche perché in caso contrario il Bologna sarebbe costretto a intervenire sul mercato. Dunque, un altro anno in prestito del terzino sinistro sarebbe la soluzione ideale per il club rossoblù che, però, dovrà fare i conti (in tutti i sensi) con la Juventus che ha manifestato l’intenzione di farlo rientrare alla casa madre.

Tuttavia, alla luce dei suoi progressi in questa stagione, la dirigenza bianconera potrebbe valutare la possibilità di lasciare Cambiaso al Bologna in prestito per un altro anno in modo da fargli completare la maturazione sportiva. Step fondamentale per tornare alla base e vestire i colori bianconeri, un po’ sbiaditi dopo questa deludente stagione ma pur sempre tra i più blasonati del mondo.