Irina Shayk, vestito cortissimo e trasparente: i fan vedono (quasi) tutto

Irina Shayk continua a macinare consensi sui social: vestito cortissimo, i fans si stropicciano gli occhi

Irina Shayk è una delle modelle più belle del mondo, su questo non ci piove. Tutti concordano e ne sono a conoscenza, anche le “rivali” che su Instagram la sfidano a colpi di likes.

Instagram è diventata l’arena perfetta nella quale modelle o semplici ragazze provenienti da tutto il mondo si sfidano mettendo in bella mostra il loro bel corpo. Ebbene, in questo sfida la bella Irina ne esce sempre vincente perché è obiettivamente una delle donne più affascinanti del mondo. E non da ora, ma da quando ha cominciato la sua attività. La russa, come ben si sa, è stata accanto a Cristiano Ronaldo prima che quest’ultimo decidesse di lasciarla a favore di Georgina Rodriguez.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni Irina non si è fatta mancare nulla: è stata accanto all’attore Bradley Cooper, dalla cui relazione è nata la sua prima figlia, ma oggi pare intenzionata a fidanzarsi di nuovo con uno sportivo.

Irina Shayk conquista tutti con il suo fisico: vestito trasparente, forme in evidenza

Si vocifera infatti che il calciatore del Chelsea Ruben Loftus-Cheek avrebbe fatto breccia nel cuore della bellissima indossatrice russa. Questa deduzione la si deve ai social network e a dei likes che Loftus-Cheek avrebbe messo sotto le foto di Irina. Insomma, niente di ufficiale ma come ben si sa nel mondo del gossip ogni minimo aspetto può contare quanto gli altri.

Arrivata finalmente l’estate, Irina Shayk può mostrarsi per quel che è, ossia una delle modelle più richieste in circolazione e che nonostante l’età, suo malgrado non più giovanissima, rimane una delle acclamate a livello mondiale. E il perché è presto detto: Irina possiede un fisico spaziale e ogni cosa che indossa si sposa a meraviglia con la sua silhouette.

In un ultimo scatto datato 14 giugno, Irina ha voluto presentarsi davanti al fotografo in una posa del tutto particolare, non ordinaria. Infatti la modella ha voluto indossare un semplicissimo vestito bianco nei pressi di quello che sembra essere uno scoglio.

Irina appare a suo agio in quell’ambiente, così come i fans che intravedono le forme della modella che fuoriescono impetuosamente dal vestito. Niente da aggiungere su una modella del genere che in questo momento su Instagram vanta numeri da capogiro: 22,1 milioni di followers, una marea di persone che non smettono di seguirla giorno dopo giorno.