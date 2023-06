Vicky Varga, fa caldo in Salento: la foto in bikini lascia senza fiato

Vicktoria Varga diventa una testimonial d’eccezione per il Salento, è una bellezza nordica che ben si sposa con il mediterraneo.

La moglie di Graziano Pellè si gode il primo caldo estivo sponsorizzando una linea di costumi che fa impazzire i suoi fan. E sono decisamente tanti i followers che seguono una delle modelle più in voga degli ultimi tempi.

Dall’Ungheria al Salento c’è una grande differenza, ma c’è una donna che abbatte tutti i confini e rende tutti più vicini. Vicky Varga è sempre più al top della forma, la moglie di Graziano Pellè vive come in una sorta di paradiso terrestre la sua permanenza in Italia. Non potrebbe essere altrimenti, proprio perché è una delle coppie più glamour, un binomio che sembra davvero ben assortito.

Pellè centravanti del sud e Varga modella del nord, due mondi che si incontrano e scelgono di stare insieme, con tante affinità – partendo dallo stesso giorno di nascita (15 luglio, ma con dieci anni di differenza) – e passando per un percorso fatto sempre uno accanto all’altro nelle varie avventure calcistiche dell’ex attaccante.

Varga, la foto in costume è super sexy

La modella ungherese 28enne vuole così stupire sempre più i suoi fan. È nel pieno della forma, sa benissimo come il pubblico è rimasto sempre fedele, crescendo nel corso del tempo. Perché se in molti hanno dimenticato Pellè come calciatore, difficilmente hanno cancellato dalla memoria una delle wags più belle.

Delle mogli calcistiche, Vicky Varga è stata sempre una sorta di faro ed esempio per le colleghe, ha seguito il marito persino in Cina e anche lì si è fatta apprezzare. In questo caso, però, Varga testimonial hot del Salento, le sue foto sono da copertina.

In costume e in splendida forma le sue foto sono una cartolina vivente per il turismo, quasi un invito a conoscere sin da vicino le meraviglie dei territori italiani. Testimonial d’eccezione in costume e in mezzo ai limoni, con un paesaggio tutto da vivere e un clima di relax che traspare anche attraverso lo schermo.

Sui social i numeri continuano a crescere, partendo da Instagram. 600 mila fan approvano decisamente le ultime foto della signora Pellè, in molti si chiedono se non possa esserci spazio per lei anche nella televisione italiana. Un’idea nemmeno troppo remota, è una bellezza che potrebbe essere utile nei programmi di intrattenimento, sicuramente ha tutte le qualità per bucare lo schermo.