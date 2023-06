Tonali bianconero: uragano Milan

Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, in casa Milan è scoppiato letteralmente una bomba di calciomercato.

Dopo aver perso la semifinale di Champions contro l’Inter di Simone Inzaghi ed aver raggiunto il quarto posto, in casa Milan sta succedendo un po’ di tutto. Nel team rossonero, una volta terminata la stagione di quest’anno, c’è stato infatti il divorzio traumatico sia con Paolo Maldini che con Frederic Massara.

Il patron Gerry Cardinale, infatti, ha deciso di dare il benservito ai due dirigenti che hanno riportato il Milan a vincere uno Scudetto e a disputare una semifinale della massima competizione europea per club. L’imprenditore statunitense, di fatto, non ha perdonato a Paolo Maldini e a Frederic Massara sia il fallimento del mercato dell’estate scorsa (dove il solo Thiaw è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio) che di non aver realizzato neanche una cessione remunerativa.

Una volta ufficializzati gli addii a Paolo Maldini e a Frederic Massara, la gestione sportiva è stata affidata a Giorgio Furlani (nuovo amministratore delegato) e Geoffrey Moncada ( nuovo capo osservatore rossonero). A pochi giorni dalla loro entrata in scena, di fatto, questi due dirigenti sono al centro di tante trattative di calciomercato, ed una delle quali riguarda un perno della squadra guidata da Stefano Pioli: ovvero Sandro Tonali.

Il Milan è pronto ad investire i soldi incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il centrocampista è ormai ad un anno dal trasferirsi in Premier League per giocare con la maglia del ricchissimo Newcastle. Dopo una prima offerta di 60 milioni di euro, il club inglese è arrivato ad offrire per il giocatore ben 75 milioni più 5 di bonus, avvicinandosi così tantissimo agli 80 milioni di euro richiesti dal Milan.

Ma il Newcastle ha trovato anche un principio d’intesa con lo stesso Sandro Tonali. Questi dovrebbe percepire con la maglia dei ‘Magpies’ ben 8 milioni di euro all’anno più 2 di bonus. Incassati i soldi per la cessione dell’ex calciatore del Brescia , Furlani e Moncada sono pronti a fiondarsi su vari calciatori. Da Koopmeiners (offrendo 30 milioni all’Atalanta) a Domenico Berardi che potrebbe arrivare in rossonero per poco più di 20 milioni di euro.

Koopmeiners potrebbe arrivare al Milan (LaPresse) calciomercatoweb.it

Tuttavia, oltre a Koopmeiners e Berardi, il Milan si è messo sulle tracce anche di Davide Frattesi, dando così vita ad un derby di mercato. Sul giocatore del Sassuolo, oltre alla Juventus e alla Roma, c’è infatti anche l’Inter. Il mercato, di fatto, è solo all’inizio, ma c’è già tantissima carne al fuoco.