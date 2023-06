Pallone d’Oro 2023, spunta il nome del vincitore: indiscrezione assurda

Il Pallone d’Oro è un premio tanto ambito dai giocatori, il più importante a livello individuale: per la vittoria c’è un nome a sorpresa

Si è parlato tanto della vittoria del Pallone d’Oro 2023 da parte di Lionel Messi. Il motivo è legato ovviamente al successo al Mondiale di Qatar 2022 da parte dell’Argentina, con Messi decisivo in quasi tutte le partite giocate.

Un percorso straordinario finito con la vittoria contro la Francia ai calci di rigore dopo il 3-3 dei 120′. E’ chiaro che ‘La Pulce’ è il favorito numero uno per il più prestigioso premio individuale, ma è anche vero che anche altri giocatori possono aspirare alla vittoria.

Soprattutto chi si è distinto tutta la stagione per la sua continuità, come per esempio Erling Haaland. Il centravanti norvegese ha vinto il triplete con il Manchester City segnando 52 gol in 53 partite, con 9 assist. Numeri spaventosi per quello che è l’attaccante più forte del mondo.

Tuttavia, anche un altro giocatore di Guardiola può aspirare alla vittoria e si tratta di un nome a sorpresa: è Rodri, colui che ha deciso la finale di Champions League contro l’Inter, vinta dal Manchester City 1-0 a Istanbul. Il centrocampista ha anche portato a casa la Nations League con la Spagna e vive un periodo d’oro.

Pallone d’Oro 2023, Rodri è un serio candidato

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Pallone d’Oro. Ecco quanto riferito da Libero: “Sarebbe un riconoscimento enorme, ma non penso ai premi individuali. Io penso collettivamente, a vincere i trofei come squadra. Con la mia squadra ho la possibilità di vincerne altri la prossima stagione, i premi individuali dipendono da cosa pensa la gente di te. Se devo essere sincero non ci penso molto, sarebbe fantastico, certo, e tanti bravi giocatori possono meritarselo”.

La stagione di Rodri è stata perfetta sotto tutti i punti di vista. E’ diventato il faro del Manchester City, ciò che era Sergio Busquets per il Barça di Guardiola. Per lui sono 54 le presenze, con 4 gol e 7 assist. I numeri per un giocatore come lui non sono importanti, ma il gol segnato in Champions League rappresenta la svolta del City dopo anni di delusioni.

L’attuale detentore del Pallone d’Oro è Karim Benzema, che l’anno scorso ha vinto il premio davanti a Sadio Mané e Kevin De Bruyne. Probabilmente, nessuno dei tre arriverà tra i tre finalisti. E sarà interessante vedere come finirà la votazione, con Messi che è il favorito numero uno.