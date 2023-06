Mega plusvalenza e clausola: l’Inter gongola

L’Inter pregusta una grande plusvalenza. Marotta è al lavoro intensamente per fare un colpo a sorpresa, tifosi spiazzati.

L‘Inter è al lavoro su diversi tavoli e con l’obiettivo di potenziare una squadra che ha dimostrato di sapersela giocare con i top club d’Europa. La finale di Champions League è stata persa, ma l’appeal internazionale è decisamente aumentato dopo la partecipazione a essa.

Vi sono dunque tutti i presupposti affinché i nerazzurri facciano bene anche la prossima stagione. Ci sarà da migliorare in campionato, non dimentichiamo le dodici sconfitte che hanno caratterizzato il cammino di Inzaghi, ma a prescindere da questo la squadra ha dimostrato di possedere le qualità per sorprendere.

Mentre si registrano diversi rumors che vedono Niccolò Barella sul taccuino del Newcastle United (indizi che si sono dimostrati infondati vista l’incedibilità del centrocampista), l’Inter deve necessariamente capire il futuro della propria porta, con Onana la cui permanenza appare in forte bilico. Se la società nerazzurra vorrà partire con la medesima base della squadra che ha da poco terminato la stagione, allora si dovrà fare di tutto pur di convincere Andrè Onana a rimanere. Spetta a lui ovviamente decidere.

Inter, rebus portiere: tutte le novità

L‘Inter non deve fare altro che aspettare le mosse del camerunese anche per riuscire a intavolare una trattativa col Chelsea, la squadra attualmente più interessata all’estremo difensore. Non a caso Pietro Ausilio si trova a Londra per capire meglio le eventuali mosse della società di Todd Boehly.

Si è capito che faranno carte false per Onana e l’Inter, consapevole di ciò e della portata della possibile plusvalenza (50 milioni), intende convincere gli inglesi a mettere sul piatto calciatori finiti ai margini del progetto dei londinesi, ma con ancora un grande futuro. Tra questi non si possono non menzionare Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku. Il belga, d’altro canto, ha più volte detto che non intende interrompere il suo rapporto con l’Inter. Il club nerazzurro valuta alcuni nomi per la porta: Vicario (come sottolineato in maniera sottointesa dal presidente Corsi) è in pole position, ma non è l’unico. Una pista intriga particolarmente Ausilio e Marotta.

Nelle ultime ore è spuntato un altro nome meno dispendioso che potrebbe rientrare tra i gusti nerazzurri. Stiamo parlando di Dominik Livakovic, grande protagonista della Croazia agli ultimi Mondiali. La Dinamo Zagabria, proprietaria del cartellino del calciatore, ha imposto una clausola rescissoria di 10 milioni per liberarsi del portiere. I nerazzurri non avrebbero problemi a soddisfare i croati.