Lautaro ha detto sì: cessione imminente

L’Inter è pronta a catapultarsi sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, un fulmine a ciel sereno piomba sul Milano, visto il sì di Lautaro Martinez al top club europeo.

Anche in questa stagione il campione del Mondo con l’Argentina, Lautaro Martinez, si è reso protagonista di un’annata strepitosa in maglia nerazzurra. Per il ‘Toro’, sono ventotto le reti realizzate e undici gli assist forniti in 58 partite disputate tra campionato e coppe.

Le ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club europei, che nel corso di questi mesi lo hanno monitorato con grande attenzione. A tal proposito, due top club inglesi sono pronti a fare sul serio per cercare di portare l’argentino in Inghilterra. A spaventare principalmente l’Inter, è il gradimento da parte del numero dieci nel trasferirsi in Premier League. Lautaro Martinez rischia seriamente di infiammare il calciomercato estivo.

La sua permanenza a Milano, infatti, non appare poi cosi certa. Stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, le società interessate al gioiello nerazzurro sono Chelsea e Manchester United, alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Gli allenatori delle due big inglesi, Mauricio Pochettino e Erik Ten Hag, stravedono per l’argentino, tanto che potrebbero chiedere alle rispettive società di presentare un’offerta per cercare d strapparlo al club nerazzurro.

La Premier chiama Lautaro, l’argentino ha deciso: l’Inter ora trema

La grande novità è che Lautaro Martinez è molto intrigato dall’idea di approdare in Premier League, anche al Chelsea nonostante la non partecipazione alle coppe europee. Il portale riferisce che, in caso di offerte da circa 70 milioni di euro, l’Inter potrebbe dare il proprio via libera alla cessione.

Con il Chelsea i discorsi potrebbero iniziare a breve, visto anche l’interesse dei nerazzurri per Lukaku, Chalobah e Koulibaly. Non è da escludere, infatti, che in questo discorso possa rientrare anche Lautaro, attratto dall’idea di approdare a Stamford Bridge.

Mauricio Pochettino lo ritiene il profilo perfetto per rinforzare la zona offensiva, e la dirigenza cercherà di accontentarlo. Si tratterebbe di un duro colpo per l’Inter che andrebbe ad indebolire il proprio attacco, anche se con i 70 milioni incassati potrebbe rinforzare altri reparti della rosa di Simone Inzaghi. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi, con Lautaro deciso a dire addio per sposare la Premier League. Tutti i big della rosa nerazzurra sono finiti nel mirino delle big europee e ora anche per Lautaro è lo stesso, i tifosi tremano.