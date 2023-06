Inter, nuovo bomber a sorpresa: Marotta paga la clausola

La ricerca dell’attaccante in casa Inter potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta: c’è la volontà di pagare la clausola.

L’Inter cerca di tirare le fila dopo una stagione tra alti e bassi che però si è comunque conclusa con la medaglia d’argento in Champions League e la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione calcistica continentale. In vista della prossima stagione però i nerazzurri vogliono essere ancora più competitivi.

La Serie A quest’anno è stata abbandonato troppo presto. Parziale alibi in casa Inter la presenza di un Napoli schiacciasassi, che ha letteralmente lasciato le briciole alla concorrenza della viglia, Inter compresa. La dirigenza nerazzurra però vuole tornare a lottare per il titolo. La Coppa Italia e la Supercoppa alzate al cielo rappresentano un buon risultato, ma di certo l’obiettivo è quello di rivivere quanto prima il titolo del 2020/21.

La ritrovata competitività dovrà quindi ripartire dal mercato. E il mercato dovrà ripartire, molto probabilmente, dall’attacco dove Marotta ha già individuato il bomber in grado di fare le fortune dell’Inter. Continuando la tradizione argentina, che con calciatori come Milito, Crespo e Lautaro ha portato molto bene in tempi recenti, l’Inter è pronta a guardare al paese sudamericano per il prossimo colpo in avanti.

Inter, idea Beltran: clausola di 25 milioni

Stando a quanto riporta il portale SoyDeRiver l‘Inter farebbe sul serio per Lucas Beltran, centravanti del River Plate. Il club nerazzurro infatti sarebbe pronto ad arrivare a pagare la clausola di 25 milioni per portarsi a casa l’attaccante argentino. L’intenzione dell’Inter è quella di provare un colpo in stile Lautaro Martinez, cercando di sfruttare il costo ancora contenuto del cartellino, per poi ritrovarsi in casa l’esplosione di un campione.

La concorrenza su Beltran è alta. Sul 22enne argentino c’è da registrarsi anche l’interessamento dei cugini del Milan, ma l’Inter dal canto suo è abbastanza convinta di poter convincere il calciatore. Beltran in questa stagione si è messo in mostra con la maglia di Millionarios segnando 12 gol in 24 presenze, media di un gol ogni due partite, tra Superliga argentina, Copa de Argentina e Copa Libertadores.

Al momento il suo prezzo è ancora contenuto, ma non è escluso che, qualora dovesse continuare su questa strada il River possa rinnovare il contratto e alzare la clausola. Per questo motivo in casa Inter vogliono fare in fretta e strapparlo alla concorrenza il prima possibile.