Salta tutto, tifosi del Milan di sasso

In casa Milan non arrivano buone notizie: i tifosi sono sconcertati, ecco cosa succede in ottica calciomercato

Saranno settimane bollenti per il Milan di Gerry Cardinale che dovrà attuare una vera e propria rivoluzione, già avviata a livello dirigenziale. I licenziamenti di Maldini e Massara hanno fatto storcere il naso.

Così come anche l’idea di affidarsi ad un algoritmo, quello che ha ispirato il celebre film ‘Moneyball’, per dettare le giuste linee guida in sede di calciomercato. Un cambiamento drastico per il quale sono tutti curiosi di sapere se e quanto funzionerà rispetto al tradizionale scouting e al lavoro svolto negli ultimi anni che ha portato al 19esimo scudetto della storia rossonera. Si cambierà tanto, soprattutto in attacco. L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic ha sconvolto i tifosi rossoneri che potrebbero vedere la partenza anche di Origi e Messias.

Ecco perchè gli innesti lì davanti saranno diversi, uno su tutti un nuovo centravanti. In tal senso, però, non arrivano affatto buone notizie per uno dei grandi colpi estivi pensati dai vertici di via Aldo Rossi. Secondo quanto viene riferito da ‘Sportmediaset’, uno dei nomi che negli ultimi tempi si è fatto con forza in casa Milan è destinato a sfumare, scontentando la maggior parte dei tifosi rossoneri. Si tratta di Marcus Thuram, che vedrà esaurire il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach al termine del mese.

Thuram-Milan, siamo al capolinea

Il francese, classe 1997, è il figlio del grande Lilian, difensore che ha fatto grandi cose con le maglie di Parma e Juventus. Ma Thuram è un bomber, tra i più appetiti in ambito europeo proprio perchè tra qualche settimana potrà firmare a zero con la sua prossima squadra. Il Borussia Moenchengladbach ci ha provato a trattenerlo, proponendo il rinnovo, ma senza risultati. Adesso, dopo i sondaggi dell’Inter c’è anche il Milan a cercare di capire se e come l’affare potrebbe andare in porto.

In tal senso, però, arrivano pessime notizie per il ‘Diavolo’. C’è un ostacolo importante da superare, teoricamente insormontabile, che riguarda la richiesta d’ingaggio della punta 25enne. Thuram, infatti, ha ricevuto un’offerta di 7 milioni di euro netti a stagione dal PSG e sembrerebbe orientato a pretendere la stessa cifra anche da altri club come il Milan. La linea dettata da Redbird e Cardinale, però, non prevede spese folli. Nè per i cartellini nè soprattutto per il monte stipendi, tarato sui 5 milioni annui e non oltre quello concesso a Rafael Leao.

Ecco perchè la corsa al centravanti della nazionale francese sembrerebbe essersi chiusa anzitempo per il ‘Diavolo’ che, inevitabilmente, per il post Ibrahimovic dovrà porre le proprie attenzioni altrove. Nella sua ultima stagione in Germania, Thuram ha segnato 16 gol e firmato 7 assist vincenti, nelle 32 apparizioni complessive tra Bundesliga e coppe con il Moenchengladbach.