Ranieri, niente Roma: ha scelto un’altra panchina importante

La Serie A è sempre al centro di grandi discussioni sul futuro degli allenatori: Claudio Ranieri è pronto al ritorno.

L’allenatore romano ha detto addio al calcio lo scorso anno, dopo l’esperienza con il Cagliari che è stata positiva per le sue enormi qualità umane e tecniche che hanno dimostrato ancora una volta lo spessore enorme di un uomo di calcio di altri tempi che ha sempre fatto bene ovunque sia andato. L’addio al calcio di Claudio Ranieri, però, potrebbe essere stato solo momentaneo, visto che ora ha ribadito che ha voglia di tornare e di farlo in grande stile.

Ci sono molte squadre in Serie A che sono in un momento molto particolare e stanno valutando l’esonero dell’allenatore attuale: il nome di Ranieri torna con forza tra varie squadre.

Torna Ranieri, novità importante: cosa fa la Roma?

La Roma vive un momento estremamente complicato e dopo l’esonero di Daniele De Rossi neppure Ivan Juric, con il suo carattere molto duro, è riuscito a sistemare le cose e sta vivendo periodi estremamente complicati. Il tecnico boemo è chiamato a un vero e proprio miracolo sportivo per far sì che i giallorossi possano riprendersi nel breve e in questo momento non è a rischio esonero.

Nei giorni scorsi, subito dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina, si era parlato del ritorno a Roma della coppia De Rossi-Ranieri, per provare a rialzare la Roma e portarla di nuovo in alto in classifica.

Ma così non sarà, Claudio Ranieri non allenerà la Roma e non tornerà nella Capitale per fare un nuovo miracolo sportivo.

Futuro Ranieri, ha annunciato il ritorno: ecco dove

Claudio Ranieri ha tanta voglia di tornare sui campi di calcio. Aveva dato il suo addio al calcio tra lacrime e tantissimi ricordi ma a pochi mesi dalla fine della sua carriera ha deciso di tornare in pista, e farlo nel migliore dei modi.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudio Ranieri ha spiegato che non è più pronto per allenare un club perché comporta troppe attenzioni quotidiane e troppe fatiche che ormai non sente più sue. “Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta, magari arriva la chiamata di una Nazionale…“, ha detto Ranieri che ha espresso il desiderio di allenare una nazionale.

Niente Roma, dunque, per Sir Claudio Ranieri che in tanti già sognavano romanticamente sulla panchina giallorossa per l’ultimo scorcio di carriera e per ristabilire l’ordine delle cose.

Anche il Milan ha pensato a Ranieri

Non solo la Roma, anche il Milan aveva pensato a Claudio Ranieri come opzione last minute per sostituire Fonseca e fare in modo che la squadra potesse tornare a girare a dovere. Il tecnico romano ha annunciato di aver rifiutato più di una proposta negli ultimi tempi e magari una di queste era proprio quella dei rossoneri.

Il futuro di Claudio Ranieri ora sembra scritto: allenerà una Nazionale nella parte finale della sua carriera. “Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti”, ha concluso l’allenatore, e quindi bisognerà aspettarselo su una panchina “esotica”.