Ranieri torna ad allenare: un club in Italia l’ha chiamato

Claudio Ranieri è pronto a tornare in panchina, arriva un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda il ritorno in Italia dell’allenatore che solo pochi mesi fa si era ritirato.

Ci sono novità davvero molto importanti che riguardano quello che può essere il futuro a sorpresa per il grande mister Ranieri che ha da poco compiuto 73 anni eppure si parla di un suo possibile ritorno in Italia in panchina con un club che è nel suo cuore da sempre.

Perché dopo aver fatto la storia in Premier League con il Leicester e la vittoria del campionato inglese ha sempre raggiunto importanti obiettivi e fatto la storia anche di recente con una promozione in Serie A miracolosa del suo Cagliari nei secondi finali dei playoff e poi la salvezza l’anno successivo.

Salvato il Cagliari pochi mesi fa ha poi deciso di dire addio al mondo del calcio Claudio Ranieri, a meno che non fosse arrivata la chiamata di una Nazionale che però ad oggi ancora non c’è stata. Per questo motivo sembra più che sorprendete quello che può essere il ritorno di Ranieri in panchina con un club italiano.

Calciomercato: Ranieri torna in panchina in Italia

Può tornare davvero ora in panchina e farlo sempre da allenatore, nonostante soli pochi mesi fa aveva annunciato il ritiro dal calcio Claudio Ranieri. Nato a Roma ha girato il mondo ed è sempre entrato nel cuore della gente, anche degli avversari che hanno ammirato le sue gesta e il suo comportamento da grande gentiluomo.

Da calciatore e allenatore è sempre stato lo stesso, tutti lo amano e ora è pronto a tornare. Perché per Claudio Ranieri può arrivare la chiamata dal Catanzaro come scrive l’edizione di Tuttosport, nonostante abbia compiuto da pochi giorni 73 anni.

Adesso c’è una svolta perché ci sarebbe stata una chiamata del Catanzaro per Ranieri per allenare la squadra visto che ora mister Caserta rischia l’esonero. Lui stesso qualche giorno fa in un collegamento su Radio1 sport ha dato segnali di un possibile ritorno nel mondo del calcio.

Ranieri ha Catanzaro nel cuore così come la sua Roma, perché lì ha trascorso da difensore 8 stagioni (5 in A e 3 in B) e conosciuto sua moglie. Torna ogni estate in questa città calabrese e a metà settembre sarebbe stato visto a cena con il presidente del Catanzaro Floriano Noto, suo grande amico.