Comprano Gyokeres: arriva insieme al nuovo allenatore

La stella e bomber dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres potrebbe cambiare casacca già nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante svedese sarebbe finito nel mirino di una delle più grandi squadre d’Europa, alla ricerca di un giocatore proprio in quel ruolo per andare a rinforzare e completare definitivamente la rosa in vista della seconda parte di stagione. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché c’è da valutare la posizione e la volontà dello stesso Sporting Lisbona, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che vedrà Gyokeres salutare il Portogallo nel prossimo calciomercato invernale.

Arriva Gyokeres insieme al nuovo allenatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Viktor Gyokeres, che in questo inizio di stagione ha dato una bella risposta a tutte le persone che avevano dubbi su di lui. Nelle 15 partite fino a qui disputate in tutte le competizioni con la maglia dello Sporting Lisbona, l’attaccante svedese ha messo a segno 16 gol e 4 assist, a conferma del fatto che il rendimento della passata stagione non è stato un puro caso.

Questo ha indubbiamente fatto iniziare a muovere alcune delle migliori squadre d’Europa e del mondo, che già nel prossimo calciomercato invernale potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con i Leoes per trattare il trasferimento di Gyokeres. Allo stesso tempo, però, non è da escludere la permanenza del classe ’98 in Portogallo almeno fino alla fine della stagione, anche se ci starebbe chi sarebbe pronto a fare follie per lui già a gennaio, così da accontentare sin da subito le richieste del nuovo allenatore.

Stando dunque a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, Viktor Gyokeres potrebbe diventare il nuovo numero 9 del Manchester United, in quanto Ruben Amorim, che a breve inizierà la sua avventura sulla panchina dei Red Devils, ne avrebbe espressamente richiesto l’acquisto. Costi quel che costi.

Gyokeres insieme al nuovo allenatore: occasione per la Serie A

Ruben Amorim ha chiesto al Manchester United Viktor Gyokeres. Questo sta a significare solo una cosa: uno fra Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund potrebbe essere sacrificato, anche perché in rosa, considerando il modulo base che utilizza il portoghese (3-4-3), non ci sarebbe il posto nell’undici titolare per più di una prima punta.

Questo porterebbe Amorim a compiere delle scelte, che con Gyokeres in rosa potremmo definire essere piuttosto scontate. A fronte di questo, se davvero lo svedese dovesse approdare al Manchester United, uno tra Zirkzee e Hojlundpotrebbe essere messo alla porta, con la Serie A, e squadre come Milan, Inter, Juventus e Napoli, pronte a cogliere l’occasione per sistemarsi gli attacchi. Staremo a vedere.