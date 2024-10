Fallimento Zirkzee: torna in Serie A già a gennaio, è fatta

Tutti credevano che allo United Zirkzee potesse consacrarsi, ma in un contesto come quello l’olandese può fare solo una cosa: scappare via.

E così accadrà nel prossimo calciomercato invernale, visto e considerato che l’ex attaccante del Bologna potrebbe lasciare i Red Devils a soli sei mesi dal suo arrivo. Da capire adesso quale possa essere la prossima tappa della sua carriera, anche se a detta di molti sembrerebbe essere piuttosto scontata la risposta.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United per una big di Serie A, squadra che già l’ha cercato nel corso dell’estate e che sarebbe pronta a ridargli quella centralità e serenità all’interno di un progetto tecnico che fino a questo momento dalle parti di Old Trafford sono mancate.

Zirkzee torna in Serie A gennaio: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, che fino a questo momento al Manchester United ha riscontrato difficoltà che all’inizio della sua avventura in Inghilterra non erano state preventivate. Oltre al gol all’esordio in Premier League, l’olandese ha fatto poco o nulla in maglia Red Devils, un po’ per demeriti suoi ma anche per via di un ambiente profondamente marcio che non permettere a nessuno di lavorare come si deve.

Per questo motivo potremmo pensare che Joshua Zirkzee si sia pentito della scelta fatta in estate, pensierino mai espresso pubblicamente ma che troverebbe conferma nella sua volontà per il prossimo calciomercato invernale. Stando alle ultime notizie, infatti, l’olandese vorrebbe lasciare ad appena sei mesi dal suo arrivo il Manchester United, con l’intento di tornare a giocare lì dove è sbocciato, in Serie A.

Detto fatto. La volontà di Joshua Zirkzee potrebbe essere accontentata da Thiago Motta, suo mentore a Bologna ed attuale allenatore della Juventus, che sarebbe alla ricerca di un’alternativa di lusso a Dusan Vlahovic, spesso al centro di critiche per prestazioni non all’altezza dei 12 milioni di euro che percepisce a stagione. L’intenzione per accontentare le parti ci sono tutte, il fatto è che però quest’operazione s’ha da fare solo in prestito, sennò no.

Zirkzee e non solo: il club segue diversi giocatori

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante, e Joshua Zirkzee potrebbe essere la soluzione ideale. L’olandese, considerate le difficoltà dell’operazione, non sarebbe però l’unico nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli e dirigenza.

Stando ai colleghi di fichajes.net, infatti, oltre all’ex Bologna la Vecchia Signora starebbe seguendo con attenzione in vista di gennaio anche Arnaud Kalimuendo del Rennes, e Lorenzo Lucca dell’Udinese, che sta vivendo un inizio di stagione formidabile, come conferma anche il gol segnato ieri al Lecce, il sesto della sua stagione.