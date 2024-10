Milan, scontro con Fonseca: “L’hanno abbandonato”, pronto il sostituto

Il Milan non riesce minimamente a fare il salto in avanti in questo campionato: per Paulo Fonseca si fa sempre più difficile e l’esonero è pronto.

I rossoneri stanno provando a uscire dalla crisi di risultati che nell’ultimo periodo ha preso il sopravvento ma sono in netta difficoltà rispetto a quanto si potesse immaginare. La squadra sembra aver perso solidità, non riesce più a gestire le pressioni forti che arrivano ogni settimana dalle avversarie. La classifica inizia a farsi molto preoccupante, con le big che iniziano a prendere il largo e il Milan che non riesce a rincorrere.

Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere ma ci sono delle gravi incertezze che vanno risolte il prima possibile per riuscire a uscire dal periodo di crisi.

Milan, crisi senza precedenti: Fonseca verso l’esonero

La sconfitta del Milan contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A ha riaperto ferite molto profonde che stanno iniziando a creare non pochi problemi a tutto l’ambiente ma soprattutto a Paulo Fonseca che non riesce a trovare la quadra e non riesce a far uscire la squadra dalla crisi.

La situazione sta peggiorando e ora la società deve correre ai ripari prima che sia troppo tardi. I risultati si fanno preoccupanti ma ancora peggiori sono le sensazioni che riguardano gli atteggiamenti dei calciatori.

Secondo le ultime notizie, la crisi del Milan è molto pesante e rischia di diventare ancora più problematica se i risultati non miglioreranno con effetto immediato.

Esonero Fonseca: “lasciato solo a Milanello”

L’esonero di Fonseca è una possibilità concreta? Risposta: sì. Il tecnico portoghese si sta aggrappando alla panchina con le unghie e con i denti ma la partita contro il Monza del weekend sarà decisiva per il suo futuro. Se non vince il derby lombardo verrà mandato via dalla società che fino ad ora ha voluto “perdonare” ogni passo falso per esigenze economiche.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo la sconfitta contro il Napoli, a Milanello sono ripresi gli allenamenti ma Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani non hanno ritenuto opportuno farsi vedere da squadra e allenatore.

I dirigenti del Milan hanno lasciato solo Fonseca a Milanello, anche se tutti avrebbero bisogno del loro aiuto e supporto. CIò denota una distanza totale tra l’allenatore e il gruppo dirigenziale e, di conseguenza, una spaccatura totale.

Via Fonseca, il Milan ha scelto il sostituto

Ok l’esonero di Fonseca, ma chi lo sostituisce? Il Milan ha già pronto un progetto vero per il Piano B? Pare di sì e pare che la dirigenza si stia convincendo sempre di più che l’allenatore giusto per questo gruppo sia Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund che ha compiuto un mezzo miracolo con i gialloneri nel suo impegno in terra tedesca.

I contatti tra Terzic e il Milan ci sono già stati nelle scorse settimane e avevano portato a esiti positivi, ma poi Fonseca è stato sempre perdonato. Da lunedì ogni giorno sarà buono per il cambio in panchina.