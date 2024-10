Milan, Fonseca a rischio esonero: è già stata presa una decisione

Brutte notizie per il futuro di Paulo Fonseca con il Milan perché adesso la società sembra davvero aver esaurito la pazienza per il tecnico portoghese.

Si torna a parlare di esonero per Fonseca dopo la sconfitta con il Napoli in casa dove la società pensava di aver risolto alcune situazioni nelle ultime settimane con una maggiore continuità di risultati, poi di nuovo il crollo in casa dopo solo un tempo contro la capolista che allunga. Adesso è davvero difficile la situazione di classifica per il Milan.

Perché i rossoneri si trovano costretti ad inseguire e la lotta al vertice adesso dista 11 punti (una gara in meno da recuperare contro il Bologna). Sono diverse le cose che non sono piaciute al club nonostante il Milan si è giocato la partita a viso aperto per tutto il match creando più di un problema al Napoli.

Diverse le assenze importanti nel Milan che però non sembra aver digerito la scelta di Fonseca di lasciare ancora una volta Leao in panchina. Tra il tecnico e il giocatore c’è più di un problema e per questo motivo che si cerca di capire come gestire la cosa.

Milan, Fonseca rischia l’esonero

Leao appena entrato ha dimostrato ancora una volta di essere capace di mettere in difficoltà chiunque e viste le tante assenze sembra assurdo dover lasciare fuori un giocatore di questo tipo. Ora torna di moda la parola esonero per Fonseca al Milan.

Adesso è il momento di dare una svolta nel progetto perché il Milan non può permettersi di perdere altri punti e se le cose dovessero continuare ad andare male allora che si prenderà una decisione forte nei confronti dell’allenatore. Perché ora Fonseca si gioca la panchina e l’esonero è nell’aria con altri risultati negativi.

Monza, Real Madrid in Champions e Cagliari. Sono queste le tre partite che mancano prima della prossima sosta al Milan di Fonseca e sarà d’obbligo trovare la vittoria nelle prossime due sfide di campionato per non lasciare per strada ulteriori punti. In più ci si aspetta una grande sfida contro i campioni del Real dove non bisognerà uscire con le ossa rotte.

Decisive quindi le prossime settimane per Fonseca al Milan perché il club ha già preso una decisione ed è quella di confermare la fiducia nell’allenatore, ma con altri risultati negativi saranno sicuramente fatte delle riflessioni interne che possono portare anche al suo esonero.