Lascia il Milan a gennaio, la colpa è di Fonseca: va in Premier

Piove sul bagnato in casa Milan, perché i problemi da affrontare arrivano non solo dal campo, ma anche e soprattutto dall’interno.

Stando alle ultime notizie, infatti, il comportamento di Paulo Fonseca non starebbe piacendo praticamente a nessuno dalle parti di Milanello, soprattutto ai giocatori, che uno ad uno starebbero manifestando la loro scontentezza non solo con prestazioni deludenti, ma anche con richieste inaspettate alla società.

Molti di questi, infatti, starebbero chiedendo al Milan di essere ceduti, l’ultimo proprio nelle scorse ore, complice anche il forte interesse di un club di Premier League, che lo avrebbe fatto vacillare al punto che avrebbe seriamente messo in discussione la sua permanenza in rossonera, che sembrava essere piuttosto scontata.

Lascia il Milan a gennaio per via di Fonseca: le ultime

Il Milan deve capire cosa “vuole diventare da grande”, perché fino a questo momento non è stato né carne né tantomeno pesce. L’arrivo di Paulo Fonseca sembrava potesse portare una nuova aria dalle parti di Milanello, ma invece il portoghese non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente la situazione, anche perché al momento nessuno sembrerebbe essere felice in rossonero.

Il primo è sicuramente Rafael Leao, che contro il Napoli è stato ancora una volta escluso per “scelta tecnica” da Fonseca, che andando avanti così rischia seriamente di mettersi contro ambiente ma soprattutto giocatori. Il numero 10, infatti, non sembrerebbe essere l’unico scontento di questa situazione, visto che ci sarebbe un altro rossonero pronto a fare le valige ed andare via, addirittura già nel prossimo calciomercato.

Stiamo parlando di Tijjani Reijnders, che per quanto sia al centro del progetto tecnico del Milan, sarebbe venuto a conoscenza del forte interesse che ha il Liverpool nei suoi confronti, squadra che fra le altre cose sarebbe allenata dal suo connazionale Arne Slot. A riportarlo sono i colleghi di fichajes.net, che però hanno svelato come l’olandese del Milan sia finito nel mirino di tante altre squadre in vista del prossimo calciomercato.

Liverpool e non solo: il milanista ha tante opzioni di scelta

Il Liverpool sembrerebbe essere la squadra in prima fila per Tijjani Reijnders. L’olandese piace, e non poco, al connazionale Arne Slot, che nel prossimo calciomercato potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per parlare del trasferimento del numero 14. L’impressione, però, è che dalle parti di via Aldo Rossi non abbiano alcuna intenzione di lasciar partire l’ex AZ Alkmaar, anche se difronte ad un’offerta buona e giusta la situazione potrebbe cambiare.

Il fatto è che qualcosa in qualche modo si muoverà, anche perché il Liverpool non sarebbe l’unica squadra sulle tracce di Tijjani Reijnders. Stando ai colleghi di fichajes.net, infatti, anche City, Tottenham e Barcellona potrebbero pensare di fare un pensierino per l’olandese, che per fortuna di Paulo Fonseca tornerà a disposizione del Milan in occasione della partita di sabato contro il Monza.