Milan-Leao, è finita: lo comprano a gennaio, scelta fatta

L’esclusione contro il Napoli, la sostituzione contro il Brugge. Il rapporto fra il Milan e Leao è giunto ai minimi termini, e le ultime notizie lo confermano.

Stando a queste, infatti, il portoghese potrebbe lasciare i rossoneri già nel prossimo calciomercato invernale, complice il forte interesse di una delle squadre più forti d’Europa. Questa non starebbe facendo altro che monitorare con attenzione la situazione del numero 10 del Milan, che si starebbe complicando di settimana in settimana per via del complicato rapporto con Paulo Fonseca.

Questo, inevitabilmente, porterà ad una separazione, che potrebbe anticiparsi di sei mesi rispetto ad ogni tipo di previsione e/o programma, sempre che ne esista uno dalle parti di via Aldo Rossi.

Milan-Leao, è finita prima del previsto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rafael Leao, che a quanto pare potrebbe lasciare il Milan già nel prossimo calciomercato invernale per via di Paulo Fonseca.

Stando alle ultime notizie, infatti, il complicato rapporto con il connazionale ha portato all’esasperazione il numero 10 rossonero, che in quel di gennaio potrebbe addirittura arrivare a chiedere la cessione. Ovviamente da qui a qualche mese tante cose potranno cambiare, perché nessuno dice che Fonseca rimarrà l’allenatore del Milan, soprattutto se i risultati dovessero rimanere questi. L’unica cosa sarebbe quella di aspettare e capire l’evolversi delle situazioni, ma nel frattempo c’è chi si starebbe già iniziando a muovere di conseguenza.

Stando infatti a quanto riportato dal noto portale di notizie catalano SPORT, nonostante tutti gli ostacoli del caso, il Barcellona starebbe monitorando con attenzione la situazione di Rafael Leao, che in quel di gennaio potrebbe diventare una vera e propria opportunità per rinforzare la rosa di Hansi Flick, soprattutto nel momento in cui in quel di Milano le cose non dovessero cambiare.

Leao via già a gennaio: scelta fatta

Rafael Leao non dovrebbe essere un caso al Milan, almeno questa è la versione dei fatti di Paulo Fonseca. La realtà parrebbe essere in realtà un’altra, anche perché ad oggi il portoghese non sembrerebbe essere più indispensabile per la formazione rossonera, cosa che fino a qualche mese fa sembrava essere impensabile.

Per via del rapporto, complicato, con Fonseca, il numero 10 starebbe seriamente valutando il da farsi sul futuro, soprattutto nel momento in cui dovesse nuovamente farsi avanti il Barcellona. Al momento il club blaugrana starebbe semplicemente monitorando la situazione per capire le eventuali manovre tramite le quali agire, ma non è da escludere che da qui alle prossime settimane possa arrivare qualche novità importante, con i tifosi del Milan che dal canto loro sperano nella permanenza di Leao e nell’addio di qualcun altro. A buon intenditor, poche parole.