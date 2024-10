Scontro Leao-Milan dopo l’esclusione: c’entra il mercato

Milan-Napoli ha visto ancora una volta Rafael Leao escluso speciale di Paulo Fonseca: ora c’è una grossa polemica in corso che si può concludere malissimo per il futuro.

Il nome di Rafael Leao da qualche tempo è portatore sano di polemiche infinite. Il calciatore portoghese non sembra più essere indispensabile per i rossoneri, visto che nelle ultime partite Fonseca ne ha spesso fatto a meno, anche per fargli capire che non è intoccabile come non lo è nessuno nelle gerarchie della squadra.

L’esclusione di Leao contro il Napoli ha fatto molto rumore perché essendo assente anche Pulisic per uno stato influenzale, il tecnico ha scelto comunque di escludere il suo connazionale.

Esclusione Leao, tensione con il Milan: le ultime

Tra il Milan e Rafa Leao è finito l’amore? Sicuramente no, la fiammella è ancora e sempre accesa, viste anche le recenti dichiarazioni del calciatore che ha giurato amore ai rossoneri e vuole crescere e migliorare sempre di più per scrivere un futuro migliore.

Ma tra Leao e Fonseca non è sbocciato un fiore troppo profumato. Dopo le vicende legate ad atteggiamenti che non sono piaciuti al tecnico, il numero 10 rossonero non è più intoccabile e ha perso le certezze che aveva all’inizio.

Il futuro di Leao al Milan è da attenzionare perché ora sono partite le tensioni più importanti e, di conseguenza, grossi rischi.

Leao-Fonseca: rottura totale, rischia l’addio

La nuova esclusione di Leao contro il Napoli è pesantissima anche per l’importanza della partita. Un big match importantissimo per il futuro del club e anche per quello dello stesso allenatore che vive con l’acqua alla gola la sua esperienza in rossonero.

Secondo quanto riferisce A Bola, tra il Milan e Leao si può andare verso l’addio a fine stagione. Il portoghese non è affatto contento di come è cambiato il suo apporto ai rossoneri e sta meditando per capire bene cosa fare in futuro.

Se le cose non dovessero cambiare nel giro di poche settimane e se sarà continuamente in discussione e con il posto a rischio, allora prenderà la dolorosa decisione di lasciare il Milan. A meno che non sarà Fonseca a lasciare il club rossonero prima di lui.

Leao via dal Milan: cifre e nuova squadra

Leao può andare via dal Milan. Ok, ma dove? L’unica squadra che può prendere Leao è il PSG, club ancora alla ricerca del sostituto di Mbappé e con disponibilità economica adeguata alle richieste del Milan e dello stesso calciatore.

Il Milan ha aperto le porte alla cessione di Leao. Non servono più i 175 milioni di euro della clausola rescissoria, quella è una cifra puramente simbolica. Oggi (e in estate) basterebbe togliere l’1 da quella cifra: il Milan si accontenterà di 75 milioni di euro.