Bernardeschi nel mirino: ritorno in Serie A ad un passo

Sarebbe anche già vicino il ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A, ecco chi sta pensando di firmare con l’esterno.

Il talento c’è sempre stato, la continuità un po’ meno. Intanto lui, Federico Bernardeschi, ha giocato e vinto la finale degli Europei giocati nel 2021 con l’Italia, e con la Nazionale non si è fermato lì. La sua ultima uscita però, risale all’ormai lontano giugno del 2022, quando gli azzurri persero pesantemente contro l’Argentina nella finale di Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA.

L’esterno offensivo di centrocampo sta giocando il secondo anno in Mls con il Toronto FC. ‘Chicco’ vorrebbe però ritrovare il calcio che conta e pure se non dovesse essere riscelto nella Nazionale, non disdegnerebbe comunque di giocare di nuovo in Serie A. Nelle ultime settimane il giocatore è apparso contrariato con il club canadese e gradirebbe il ritorno in Italia.

Con il club canadese continua a faticare, il Toronto si trova nei bassi fondi della classifica. Basta pensare che lo scorso anno non è andato oltre il penultimo posto della Eastern Conference, e Bernardeschi non ha neanche avuto la possibilità di disputare i Playoff. Una situazione anomala per lui e per Lorenzo Insigne, le due stelle della squadra di Bradley. E ora un club di A pensa a Federico.

Torna Bernardeschi! Colpo in Serie A

Bernardeschi è ancora un classe 1994, non ha ancora compiuto 30 anni e può ancora lottare in Europa. Dopo 24 mesi in Mls l’ex Juve valuta il ritorno in Serie A ed il club ci pensa seriamente. Il centrocampista è da sempre un pallino di José Mourinho e, stando alle ultime di mercato, il tecnico vorrebbe riportarlo in Italia, stavolta alla Roma. I giallorossi non hanno centrato l’obiettivo Champions e non possono offrire un grosso ingaggio. Da qui una sorta di accordo tra le due parti, un patto di fiducia.

Bernardeschi in Italia ha fatto benissimo con la Fiorentina e molto bene nella squadra di Allegri ma sarebbe senza dubbio uno dei calciatori di maggior caratura tecnica nel club capitolino. La Roma pensa al colpaccio, Bernardeschi potrebbe davvero tornare in Italia.

L’azzurro, dal canto suo, vestirebbe dopo Crotone, Fiorentina e Juventus, la sua quarta maglia italiana in assoluto, provando così a prendersi la fiducia del tecnico per dimostrare che una parentesi canadese non vuol dire che lo si possa bollare per ‘finito’. Una trattativa, quella con la Roma, che se confermata potrebbe portare a frutti importanti per l’ex nazionale azzurro.