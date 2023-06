Uno dei nomi destinati ad infiammare la prossima sessione di mercato è senza ombra di dubbio quello di Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, lascerà come da programmi la Juventus ma a sorpresa resterà in Serie A. Si spengono, dunque, le sirene turche, dal momento che il Fenerbahce lo ha a lungo inseguito.

L’ex Fiorentina con la maglia della Juventus senza alcun dubbio ha scritto pagine importanti di storia. Certamente per la sua classe e la sua tecnica, ma anche per la duttilità che lo caratterizza. Esterno alto in un tridente, quinto di centrocampo e terzino di difesa non fa differenza, ha sempre fatto la differenza fornendo assist e realizzando anche diversi gol. L’età, ovviamente, avanza anche per lui ed alla fine in questa estate si concretizzerà il suo addio alla Juventus. Nonostante ciò, però, il suo futuro sarà ancora in Serie A, in maniera del tutto sorprendente ed inaspettata.

Via dalla Juventus ma ancora in Italia

Il 30 giugno, quindi esattamente tra dieci giorni, scadrà il contratto che lega Juan Cuadrado alla Juventus ed a quel punto ci sarà una curiosità ancora maggiore di conoscere il suo futuro. Resta, in tal senso, una flebile speranza di vederlo rinnovare in extremis con i bianconeri, ma i segnali fin qui vanno tutti in direzione opposta.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano Repubblica, infatti, il suo agente si sta attivando per trovargli una nuova sistemazione. E questa potrebbe essere la città di Roma. L’ex Chelsea e Fiorentina, infatti, è stato proposto alla Lazio, dal momento che lì il giocatore tornerebbe ad essere allenato da Maurizio Sarri. L’anno trascorso insieme in bianconero ha dato ottimi risultati e ci sarebbe, dunque, il piacere di tornare a lavorare insieme. In termini contrattuali, tenendo conto che andrà via a zero e che ha 35 anni, trovare l’intesa sarà facile.

Cuadrado alla Lazio, trattativa a sorpresa

Si tratterebbe di un colpo importante per i capitolini, che inserirebbero nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo un giocatore molto affidabile, ma anche estremamente esperto. Ed in vista del ritorno in Champions League sarà un fattore che non si potrà di certo sottovalutare. La sua duttilità, inoltre, può essere davvero un fattore nel 4-3-3 che propone il tecnico toscano. Potrebbe, all’occorrenza, agire anche al posto di Felipe Anderson, alto a destra.