Dalla Juve alla Fiorentina: il tradimento è totale

I tifosi bianconeri temono di subire un tradimento che non avrebbero mai immaginato: la Fiorentina fa sul serio.

La Juventus sta lavorando sodo per costruire una rosa importante che possa tornare a competere per lo scudetto già nel prossimo campionato. L’ultima stagione è stata davvero tormentata per i colori bianconeri, anche a causa delle vicende extra campo che hanno portato ad una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. All’interno del mondo Juve c’è voglia di riscatto dopo due anni senza titoli.

La rincorsa al vertice partirà ancora una volta con Massimiliano Allegri alla guida, nonostante buona parte della tifoseria abbia voltato le spalle al tecnico toscano (che ha rifiutato l’offerta araba da 20 milioni di euro a stagione). In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che aspetta di ricevere il via libera da De Laurentiis, la Juve ha già piazzato una mossa importante: stiamo parlando dell’operazione Milik, che vestirà ancora la maglia bianconera dopo l’accordo raggiunto con il Marsiglia (6 milioni di euro più uno di bonus).

Tuttavia sarà una Juve che si affiderà molto anche ai giovani, molti dei quali lanciati proprio da Allegri nella scorsa stagione. Nicolò Fagioli e Fabio Miretti hanno già totalizzato molte presenze nella Juventus e anche Matias Soulé e Samuel Iling-Junior sembrano profili su cui poter contare.

Tentato dalla Fiorentina: la Juve è spiazzata

I bianconeri riabbracceranno anche Nicolò Rovella, dopo l’ultima stagione di ottimo livello al Monza. Nel gennaio 2021 la Signora ha versato 18 milioni di euro nelle casse del Genoa per assicurarsi il giovane centrocampista, che è stato poi lasciato in prestito ai rossoblu. Lo scorso anno Rovella ha invece indossato la casacca del club brianzolo, convincendo tutti con le sue ottime prestazioni e siglando anche la sua prima rete in Serie A nel pareggio esterno contro l’Udinese.

I tifosi della Juventus immaginano già di vederlo tra i titolari del futuro centrocampo bianconero, ma una notizia dell’ultim’ora sta preoccupando non poco tutti i fan di Madama. Stando agli ultimi rumors, infatti, sembra che un altro club di Serie A abbia messo gli occhi su Rovella. Sul calciatore è piombata infatti la Fiorentina di Rocco Commisso.

Il club gigliato sta avendo non poche difficoltà nella trattativa con il Sassuolo per Maxime Lopez. Proprio questo stallo starebbe spingendo i viola a virare su Rovella, anche se l’operazione appare piuttosto complicata. La Juve, infatti, vuole puntare sul giocatore e anche Allegri crede che il giovane potrà far parte della rosa bianconera per la prossima stagione.