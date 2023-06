Cecilia Capriotti straripante: il costume fa fatica a contenerla

Cecilia Capriotti, modella e attrice nativa di Ascoli Piceno, continua ad incantare i propri follower su Instagram, con degli scatti che mettono in risalto tutta la propria bellezza.

Cecilia Capriotti è una modella, attrice e showgirl nata ad Ascoli Piceno. La prima apparizione televisiva risale all’anno 2000, quando partecipa a Miss Italia dove si classifica quarta. La definitiva fama arriva poco dopo, grazie alla partecipazione in alcuni programmi televisivi e per aver recitato in alcuni film di successo.

Nel 2004, infatti, ottiene il ruolo di ‘Valletta’ nel programma di Rai Due “Dribbling”, mentre l’anno successivo diventa l’inviata fissa di un altro programma di casa Rai “La vita in diretta”. Pochi anni più avanti arriva l’esordio sul grande schermo grazie alla film “No Problem” con protagonista l’attore campano Vincenzo Salemme. Nel 2010 partecipa al celebre reality show della Rai “Ballando con le stelle“, mentre nel 2018 diventa fa parte del cast della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

La vita sentimentale procede a gonfie vele. La bella attrice, infatti, è legata dal 2014 all’imprenditore siciliano Gianluca Mobilia. Nel 2016 la coppia ha avuto una figlia dal nome Maria Isabelle. Cecilia Capriotti ora è molto attiva sui social, con il profilo Instagram che ha un grande successo. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha lasciato i fan a bocca aperta.

Cecilia Capriotti incanta, fan senza fiato: lo scatto è bollente

Cecilia Capriotti, come detto, è molto attiva sui social, principalmente su Instagram dove conta ben 529.000 follower. La donna, infatti, pubblica costantemente dei contenuti che trovano il gradimento dei suoi fan. L’ultima foto pubblicata, infatti, ha lasciato senza fiato i follower più assidui.

Il suo profilo è molto seguito nonostante la donna sia stata meno sui teleschermi negli ultimi anni. Cecilia usa il suo profilo Social principalmente per scatti di vita professionale e per condividere qualche momento di vita privata. Nello scatto pubblicato pochi giorni fa possiamo vedere la bella Cecilia in Sardegna, su degli scogli in riva al mare con un costume bianco con dei disegni di colore nero.

Il costume trattiene a fatica un lato A da urlo, oltre che a mettere in risalto tutta la bellezza della quarantacinquenne. Sono molti i commenti pervenuti sotto la foto in questione, che lasciano intendere quanto questi scatti siano apprezzati. Nonostante l’età che avanza la donna dimostra di mantenersi in forma smagliante, con i follower già in attesa di un nuovo scatto. Con l’estate appena iniziata, Cecilia Capriotta è pronta ad infiammare Instagram ancora a lungo.