Il Milan ‘dorme’: Mourinho lo porta alla Roma

José Mourinho pronto a strappare al Milan un altro obiettivo di mercato: la Roma è al lavoro per sorpassare i rossoneri per questo mediano.

In questo avvio di sessione di calciomercato sembra essere la vera ‘regina’ in Serie A. La Roma di José Mourinho è partita fortissimo, avendo praticamente già chiuso per due ingaggi importanti a parametro zero come Houssem Aouar e Evan Ndicka.

Due colpi importanti e di rilievo internazionale, che hanno una particolarità: entrambi sono stati soffiati alla concorrenza del Milan. Il club rossonero infatti ha seguito da vicino sia il centrocampista algerino, sia il gigantesco difensore francese, prima di vedere la Roma anticipare i tempi. E non finisce qui. Perché secondo alcune recenti indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Mourinho sarebbe pronto a strappare ai rivali del Milan anche un terzo obiettivo.

Un centrocampista che fino a qualche settimana fa sembrava essere un colpo in canna dei rossoneri, ma che ora può finire tranquillamente in qualche altro club. Il giocatore in questione è il forte e muscolare centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Mediano classe ’96 che gioca nel Chelsea e che, come detto, fino a qualche tempo fa tutte le cronache di mercato accostavano fortemente ad un futuro milanista.

Milan, rallentamento per Loftus-Cheek: ci prova la Roma

Trattative per il momento interrotte però tra Milan e Chelsea, per un motivo piuttosto evidente: l’addio di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico del club rossonero ha letteralmente stravolto i piani di mercato. Se non fosse stato esonerato l’ex capitano, il Milan presumibilmente avrebbe chiuso l’affare Loftus-Cheek in pochi giorni, ma invece non sarà così.

La Roma, a caccia di un centrocampista che sostituisca il deludente Wijnaldum, si sarebbe inserita nella corsa a Loftus-Cheek. Pare che il viaggio a Londra del gm Tiago Pinto, principalmente effettuato per il colpo Gianluca Scamacca, abbia suggerito l’idea di puntare sul gigante in uscita dal Chelsea, che si unirebbe volentieri alla rosa di Mourinho.

L’idea dei giallorossi è dunque di strappare il sì di Loftus-Cheek con la formula del prestito con diritto di riscatto, o al massimo con l’obbligo di riscatto condizionato. Se dovesse andare in porto questa trattativa, la Roma effettuerebbe l’ennesimo sgarbo di mercato al Milan, che però da giorni sembra aver messo in stand-by la trattativa per il 27enne inglese. La nuova gestione dirigenziale a Milanello preferisce investire in calciatori più giovani e meno ‘rinomati’.