Antonella Fiordelisi stende tutti: scollatura da capogiro. L’ex schermitrice e concorrente del Grande Fratello Vip fa impazzire i suoi fan

Una popolarità che cresce con il passare del tempo, soprattutto sotto la spinta mediatica di un reality come il Grande Fratello Vip, della cui ultima e più recente edizione Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse. La giovane e bella ex schermitrice di origine campana, è nata a Salerno venticinque anni fa, ha partecipato in qualità di concorrente al reality che si svolge da anni all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La ragazza ha fatto spesso discutere, una presenza che fin dall’inizio ha suscitato aspre polemiche e durissimi scontri dialettici sia tra gli altro concorrenti che tra gli spettatori. Ma ciò che fatto maggiormente discutere è stata la relazione che la Fiordelisi ha avuto con il giovane osservatore del programma Forum, Edoardo Donnamaria. Una storia a cui nessuno concedeva un briciolo di credito, ma che si è rivelata molto più credibile di quanto si potesse immaginare.

Una liaison in cui i sentimenti della Fiordelisi e di Donnamaria sono profondi e molto sinceri, visto che ad oggi procede a gonfie vele a dispetto delle previsioni di partenza. Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha abbandonato una volta per tutte lo sport per dedicarsi in particolare alla moda, che in questi ultimi mesi è diventata la sua principale attività e alla cura dei suoi profili social. Su Instagram ormai l’ex schermitrice fa proseliti tanto da aver accumulato in pochissimo tempo oltre un milione e mezzo di followers.

Antonella Fiordelisi fa girare la testa a tutti: i suoi scatti lasciano senza parole

Antonella ha più volte postato scatti che mettono in risalto il fisico atletico e armonioso allo stesso tempo. Le forme prosperose da tipica bellezza mediterranea si accompagnano a una muscolatura tonica e allenata, propria di una ragazza che pratica sport ad alti livelli. Una delle ultime foto sintetizza alla perfezione questo concetto.

Antonella appare più sensuale che mai, vestita solo con un top così scollato da mostrare per intero spalle e braccia e un decolleté da urlo che fa girare la testa a tutti i suoi fan. La foto in questione è stata presa d’assalto da centinaia di migliaia di followers dell’ex schermitrice che è ormai pronta per affrontare una nuova esperienza televisiva.