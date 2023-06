Cristiano Ronaldo ha detto sì, svolta sensazionale

Il campione in forza all’Al Nassr è pronto ad aprire un nuovo straordinario capitolo della sua vita. Tifosi abbastanza sorpresi.

Da quando è atterrato a Riyad, capitale della discussa Arabia Saudita, molto è cambiato. Da calciatore sempre in discussione è diventato idolo di una tifoseria e di una squadra che intende sbarcare il lunario.

Cristiano Ronaldo ha sempre affrontato di petto le sue avventuro in giro per il mondo e ha fatto lo stesso anche in un teatro calcistico decisamente differente come quello saudita, orfano di una storia alle spalle importante. In questa stagione non ha vinto nessun titolo terminando secondo alle spalle dell’Al Ittihad, nuovo club di Karim Benzema, che è riscito a spuntarla.

Quanto alla vita privata si può dire che il rapporto con Georgina Rodriguez prosegue a gonfie vele sebbene non siano mancati in passato momenti difficili dove entrambi hanno alzato la voce. A Georgina, ad esempio, gli si rimprovera di spendere troppo il denaro che possiede, un qualcosa che proprio non va giù al quasi militaresco CR7 che invece predica sempre equilibrio.