Colpo Mazzocchi in Serie A: affare ad un passo

Ottime le prestazione negli ultimi due anni di Pasquale Mazzocchi, il difensore potrebbe dire addio ora, alla Salernitana.

L’ultima stagione ha visto i campani tra gli assoluti protagonisti del campionato. La Salernitana ha ottenuto una salvezza senza alcun problema e totalmente diversa rispetto a quella dello scorso anno.

C’è chi tra i calciatori ha impressionato di più e chi invece ha deluso, gran merito va anche al tecnico portoghese Paulo Sousa. Quest’ultimo ha visto incrinarsi recentemente il rapporto con la piazza, complice i rumors poi vani di suo passaggio al Napoli.

Nella formazione amaranto c’è chi può dire addio e puntare ad altre squadre, anche del nostro campionato. In tanti piacciono a squadre che ambiscono a qualcosa in più della salvezza e per esempio, l’ottimo attaccante, Boulaye Dia ed il già famoso portiere, Guillermo Ochoa, sono due dei calciatori più appetiti sul mercato.

Colpo Mazzocchi: affare in Serie A

Non è più una sorpresa Pasquale Mazzocchi, calciatore nato proprio a pochi chilometri da Salerno, a Napoli. Nonostante l’età non più verdissima (è classe 1995), il calciatore ha stupito tutti nell’ultima stagione, attirando anche l’interesse di alcuni club italiani. Due gol e quattro assist nell’ultimo campionato e un ruolino di marcia di ottimo livello. Mazzocchi piace alle big, ma nelle ultime ore è un club di media classifica ad aver avvicinato il calciatore.

Mazzocchi ha il contratto lungo, ma negli ultimi giorni è stato protagonista di una polemica social con il ds dei campani Morgan De Sanctis. Il rapporto non è dei migliori e non si escludono colpi di scena nelle prossime ore. Sul calciatore ormai è noto l’interesse del Bologna di Thiago Motta, a caccia costantemente di rinforzi sulle fasce. Con Cambiaso che tornerà alla Juve e il riscatto di Kyriakopoulos ancora da definire, Pasquale è un opzione che intriga e non poco il club felsineo.

Secondo infatti, quanto riportato nelle scorse ore da Sportitalia, sarebbe proprio il numero 30 dei granata, il primo nome ad interessare i Felsinei. Se restasse Sousa in panchina, sembrerebbe che il difensore possa anche essere ceduto ed infatti il Ds, Morgan De Sanctis sta ascoltando tutte le offerte. Defilate, ci sarebbero anche Juve e Milan.

Il club rossonero ha pensato a Mazzocchi come possibile sostituto di Ballo-Toure in rosa e candidato ideale al ruolo di vice-Theo. Il cambio dirigenza degli ultimi giorni ha cambiato tutto e la società milanese sembrerebbe voler virare su profili più giovani.