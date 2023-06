Boom Juve: il primo colpo arriva dal Chelsea

La Juventus è pronta a dare spettacolo in sede di calciomercato: affare da Londra, il gioiello lascerà il Chelsea

In casa Juventus è tempo di tornare a lavorare per ripartire nel miglior modo possibile. La stagione si è conclusa e i vertici bianconeri non sono pari nemmeno lontanamente soddisfatti.

Dagli infortuni alle vicende extracalcistiche, il cammino per la squadra allenata da Massimiliano Allegri è stato segnato. Ecco, proprio Allegri. Dall’allenatore toscano si ripartirà per costruire una Juventus sempre più forte e che possa subito competere ai massimi livelli in Italia e, se ce ne sarà l’occasione, in Europa. Tornare a duellare col Napoli per lo scudetto è il grande obiettivo, interrompendo sul nascere il dominio degli azzurri che nel frattempo hanno perso il loro comandante: Luciano Spalletti.

La ‘Vecchia Signora’ è determinata a modificare pesantemente lo scacchiere in mano al ‘Conte Max’. Il tecnico livornese dovrà verosimilmente dirà addio al suo pupillo Adrien Rabiot: il francese, infatti, difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di due settimane. Non è detta l’ultima parola ma, come per Paredes, il futuro dell’ex PSG sarà lontano da Torino. In difesa, poi, occhio ad Alex Sandro e Cuadrado. Il primo ha l’opzione per il rinnovo automatico mentre il colombiano è sempre più vicino all’addio.

Da Londra arriva il gioiello: Juventus show

Federico Chiesa non è mai stato accostato così tanto alla possibile cessione. Ancor di più Dusan Vlahovic che la dirigenza cederebbe, sì, ma solo per una cifra vicina a quella costata un anno e mezzo fa dalla Fiorentina. Ecco che la novità in entrata, proprio lì davanti, potrebbe arrivare direttamente da Londra. Uno dei big del Chelsea è già con le valigie in mano.

Si tratta di Christian Pulisic, ala classe 1998 in scadenza l’anno prossimo con il club di Boehly. Lo statunitense è ormai un separato in casa, non rientra nei piani di Pochettino ed in Italia negli ultimi anni è stato avvicinato a diverse squadre: dalle milanesi a, appunto, la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ci starebbe seriamente facendo un pensierino in vista della sostituzione di Angel Di Maria. Il ‘Fideo’, dopo una sola stagione, ha già salutato ufficialmente la Juventus, lasciando un vuoto davvero importante nell’attacco di Allegri.

Occasionissima quella legata al 24enne che, a conti fatti, potrebbe integrarsi a meraviglia nel modulo disegnato da Massimiliano Allegri. Velocità, dribbling ed una buona vena realizzativa per mettersi alle spalle il ricordo di Di Maria: la rivoluzione del Chelsea, in tal senso, non può che favorire l’inevitabile partenza di Pulisic.