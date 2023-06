Juve, Ok il prezzo è giusto: Chiesa è il primo ceduto

La Juventus ha programmato le strategie per il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le cessioni: Chiesa può lasciare Torino.

Ci si aspetta un’estate molto movimentata per quanto riguarda la Juventus. La dirigenza, infatti, è al lavoro non solo per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri, ma anche per cedere quei calciatori non ritenuti adatti al progetto tecnico.

Chi ha già salutato Torino è Angel Di Maria, che dopo una sola stagione ha deciso di salutare i bianconeri. Situazione complicata è invece quella di Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno. La società è al lavoro per convincere il calciatore a rinnovare, ma la richiesta di circa 10 milioni netti a stagione spaventa e non poco.

Tra gli altri big con le valige in mano troviamo Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due non riescono a trovare la quadra giusta nello scacchiere tattico di Allegri, che pare intenzionato a cederli per acquistare calciatori più consoni al suo stile di gioco. Proprio per quanto riguarda l’ala azzurra la Juventus ha fissato il prezzo, con un top club inglese che a breve potrebbe fare sul serio.

Possibile addio per Chiesa, prezzo fissato: Liverpool alla finestra

Federico Chiesa può realmente lasciare la Juventus nel corso dell’estate. La società, infatti, ha fissato il prezzo per trattare la cessione. La cifra richiesta dalla ‘Vecchia Signora’ per lasciar partire il classe 1997 è di 60 milioni di euro. Cifra importante ma decisamente alla portata dei top club europei, soprattutto di Premier League. A tal proposito, una delle più grandi squadre inglesi è pronta a fare sul serio per portare il ragazzo in Inghilterra.

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, ad aver messo prepotentemente il calciatore nel proprio mirino è il Liverpool, alla ricerca di calciatori con qualità importanti per il reparto avanzato. Klopp stravede per l’ex calciatore della Fiorentina, tanto che avrebbe chiesto alla dirigenza di sborsare i 60 milioni richiesti dalla Juventus per portare il calciatore ad Anfield.

Oltre ai Reds, anche Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno messo gli occhi sul numero sette bianconero. Al momento però il Liverpool è nettamente avanti, anche per via del desiderio del ragazzo di giocare la Premier League. Dopo il doloroso addio di Angle Di Maria, e quello molto probabile di Adrien Rabiot, la Juventus si appresta a cedere un altro top player della propria rosa. Il popolo bianconero ora trema davvero.