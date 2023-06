Colpo di scena Rabiot: firma subito, ma non con la Juve

Il futuro di Adrien Rabiot si deciderà nelle prossime ore di questo calciomercato. Prossimo alla scadenza di contratto con la Juventus, il centrocampista francese avrebbe -a quanto pare- deciso di non rinnovare con i bianconeri per intraprendere una nuova ed intrigante avventura in carriera, mosso anche dalla volontà di giocare la prossima Champions League.

Questa di Rabiot presto potrebbe essere accontentata, visto che si sarebbe registrato un clamoroso colpo di scena che avvicina sempre di più il centrocampista francese al suo prossimo club. Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore della Juventus è ad un passo dal lasciare la Vecchia Signora per una squadra a sorpresa, inseritasi all’ultimo nelle trattative.

Calciomercato, colpo di scena Rabiot: ad un passo dalla firma, ma non con la Juve

La telenovela relativa al futuro di Adrien Rabiot sembrerebbe essere giunta una volta e per tutte alle battute finali. Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista francese sembrerebbe essere sempre più vicino a lasciare la Juventus in questo calciomercato complicando sempre di più, di conseguenza, le trattative per il suo rinnovo con la Vecchia Signora.

Alla base della scelta dell’ex PSG ci sarebbe la volontà, in particolare, di giocare la prossima Champions League, cosa che in maglia Juventus non può fare visto il settimo posto della passata stagione. Ed ecco che mamma Veronique si è iniziata subito a muovere per accontentare le richieste di Adrien, il quale sarebbe stato offerto a diversi top club europei, i quali starebbero seriamente valutando in queste ore un suo ingaggio. Da qualche mese a questa parte il centrocampista francese è stato accostato sempre alle stesse squadre, ma nell’ultimo giorno si sarebbe fatta avanti una pista sino ad oggi non era stata ancora “sbloccata”.

Stando infatti a quanto riportato da programma spagnolo Jijantes, Adrien Rabiot sarebbe stato proposto in questo calciomercato anche al Barcellona, che proprio in giornata si è visto sfumare l’obiettivo Ruben Neves.

Calciomercato, Rabiot in Spagna? Il Barça valuta

Tiene ancora banco in casa Juventus la questione relativa al futuro di Adrien Rabiot in questo calciomercato. Il centrocampista francese, ancora dubbioso sul suo futuro in bianconero, sarebbe stato offerto nelle scorse ore da mamma Veronique anche al Barcellona, club che in questi mesi non aveva mai mostrato interesse nei confronti di Rabiot.

Le carte in tavola, però, adesso sarebbero state completamente stravolte, visto che, stando al programma Jijantes, il Barcellona in questi giorni valuterà se ingaggiare o meno il centrocampista francese a parametro zero, beffando non solo la Juventus ma anche la folta fila di club che si era creata nel corso di questi mesi.

Calciomercato: la Juventus aspetta la risposta di Rabiot

Nel mentre il Barça valuta l’operazione Rabiot, la Juventus aspetta la risposta del francese all’ultima offerta di rinnovo di contratto. In questi giorni, infatti, quasi a voler andare incontro anche alle esigenze stesse del giocatore per accontentarlo e non legarlo troppo al club, la Vecchia Signora avrebbe messo sul tavolo una proposta di rinnovo annuale. Staremo a vedere cosa sceglierà Rabiot, ma le prossime saranno le settimane decisive.