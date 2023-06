Juventus: paura per un calciatore, è successo ancora una volta

Ancora una brutta notizia per un giocatore della Juventus. E’ successo ancora una volta. Le ultime.

La stagione per la Juventus è andata in archivio e possiamo dire che non è stato un cammino positivo. Ma le brutte notizie non sono finite qui e per questo motivo c’è voglia di chiudere il prima possibile questa pagina.

Attimi di paura per un calciatore della Juventus nelle scorse ore con un episodio che è successo ancora una volta. Una situazione che potrebbe avere un peso importante in alcune scelte e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio eventuali decisioni dei diretti interessati.

Juventus: attimi di paura per un calciatore, ecco cosa è successo

La stagione, come detto, è ormai finita e sono molti i giocatori che sono già andati in vacanza o magari andranno nei prossimi giorni per ricaricare le pile anche in ottica della prossima annata decisiva sia per rilanciarsi che per confermarsi. In queste ultime ore, però, per un giocatore della Juventus ci sono stati davvero attimi di paura, ma fortunata alla fine tutto è finito bene. Ma si tratta di una vicenda assolutamente allarmante e che potrebbe portare lo stesso calciatore a prendere delle decisioni sul suo futuro.

Secondo quanto riferito da La Stampa, alcuni ladri si sono intrufolati nella casa di Kean portando via una piccola refurtiva. Fortunatamente il calciatore non si trovava a casa in quel momento (è all’estero in vacanza) e l’allarme è stato lanciato dalla domestica del calciatore della Juventus.

Una seconda rapina in davvero pochi giorni nei confronti del calciatori bianconeri e da qui un piccolo allarme anche per gli altri che in questo momento si trovano fuori. Fortunatamente, come detto in precedenza, non è successo nulla di particolarmente grave e questo consente di tirare un sospiro di sollievo anche in vista del futuro.

Ultime Juventus: rapinata la villa di Kean

La villa di Kean è stata rapinata in questa mattinata ed ora sono in corso delle indagini per accertare meglio quanto successo. Un episodio che potrebbe portare anche il calciatore a lasciare la Juventus in questo calciomercato.

Per il momento il calciatore non è in uscita, ma non è da escludere che questa rapina possa portarlo a lasciare il club bianconero. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ee quali saranno le decisioni da parte del diretto interessato. Una cosa è certa: le ultime non sono state ore semplici per Kean a causa della rapina.