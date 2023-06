Mega offerta dalla Premier, Pioli saluta il titolarissimo

Uno scippo in piena regola durante il calciomercato estivo ed il Milan si ritroverebbe senza la sua stella: Pioli sta tremando

La stagione si è conclusa e le maggiori sorprese per il Milan di Stefano Pioli sono arrivate ben lontano dal rettangolo verde. Gerry Cardinale ha optato per una svolta che può addirittura segnare un’epoca: via Maldini e Massara, spazio ad un nuovo modo di fare mercato.

Si lavora senza sosta per arrivare preparati e, si spera, al completo per il ritiro estivo. Una stagione all’insegna del rilancio: questa la speranza dei vertici rossoneri che, tuttavia, rischiano di dover fare i conti con non pochi ostacoli. Soprattutto per un big di cui Pioli non può proprio più fare a meno.

Il calciomercato del Milan sta già prendendo forma, inevitabilmente, dopo la rivoluzione che ha coinvolto la dirigenza rossonera. Non ci saranno Maldini e Massara a imbastire gli affari che punteranno a rendere maggiormente competitiva la rosa a disposizione di Pioli. Ma prima di pensare alle firme in entrate, bisognerà valutare le – tante – uscite previste. In attacco Zlatan Ibrahimovic ha già salutato tutti, decidendo di ritirarsi a 41 anni.

Tra i cedibili alla giusta cifra potrebbero esserci invece Divock Origi, Junior Messias e più difficilmente Alexis Saelemaekers. I primi due, in particolar modo, hanno deluso le aspettative: per il belga, poi, si tratterebbe di una corposa plusvalenza visto che è arrivato a zero un anno fa. A centrocampo partirà Adli, che con Pioli non è stato mai realmente protagonista mentre permangono i dubbi su Vranckx e Pobega.

100 milioni, vola a Manchester: ipotesi choc

Ma il Milan dovrà stare attenti anche a quello che rischia di essere un addio non programmato e quindi assai doloroso sia per l’allenatore parmigiano che per la tifoseria rossonera. Le strade del ‘Diavolo’ potrebbero intrecciarsi ben presto con quelle del Manchester United di Erik ten Hag. David de Gea, 32 anni, è molto allettato di approdare nel campionato saudita. Dall’Arabia, infatti, sarebbe arrivata una proposta davvero importante per il portiere di Madrid che potrebbe salutare i ‘Red Devils’.

Da Manchester, però, avrebbero già individuato il degno erede: Mike Maignan. Il portiere francese, come tanti nello spogliatoio rossonero, ha storto il naso sui social dopo il licenziamento di Maldini e Massara (i due che lo avevano voluto fortemente per il post Donnarumma). Al di là di eventuali indizi social, il club inglese ha le disponibilità economiche per far impallidire il Milan.

Ma Gerry Cardinale per dare il via libera all’eventuale cessione di Maignan chiederebbe una cifra da capogiro. 90-100 milioni di euro, non meno. Una eventuale offerta che sarebbe davvero da record, visto che nessun portiere è stato mai pagato tanto nella storia del calcio. Pioli, dunque, può tremare: se i ‘Red Devils’ si faranno avanti, allora saranno dolori per la squadra meneghina.