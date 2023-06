Colpo a sorpresa: arriva Maguire in prestito

Jerry Maguire è uno dei difensori inglesi più discussi della storia recente, la sua partenza dal Manchester United ora diventa un caso.

Il centrale sta lasciando lo United in prestito, per lui si aprono le porte di una nuova avventura e senza più alibi. Dovrà dimostrare di essere quel difensore che era stato strapagato anni fa, capace di fare la differenza in campo.

Il calcio inglese regala grandi colpi spettacolari ma anche situazioni di mercato quasi al limite del paradossale. Il caso di Jerry Maguire è stato senza dubbio tra i più discussi, proprio perché il centrale fu pagato addirittura 87 milioni di euro, diventando il difensore più pagato di sempre.

Uno sproposito considerando le cifre, nonché il potenziale visto. Maguire ha deluso in Premier nonché il Manchester United, ne ha perso la titolarità e ora la cerca altrove. Ci sono squadre inglese e in Serie A che hanno sondato il terreno, una scelta ora spiazza tutti per la stagione 2023-24.

Maguire in prestito, dove giocherà

Bastarono tre stagioni in Premier League, una con l’Hull City e due con il Leicester, per farlo diventare il difensore più pagato di sempre. Il Manchester investì forse con fin troppa facilità e i risultati in campo non sono stati dei migliori, tanto che ora è proprio lo United a spingere per il prestito, volendosi liberare di un calciatore non più a suo agio. Diventato il bersaglio facile della critica e che in stagione ha giocato 29 partite in tutto. Maguire in prestito al Newcastle, emerge questa possibilità e i tabloid inglesi sono pronti già a ufficializzare il tutto.

La maglia bianconera sarà data per il centrale, un tentativo di rilancio importante per un difensore che è rimasto leader della nazionale inglese. Maguire conta ancora sulla fiducia del ct Southgate, vorrà rilanciarsi con decisione con un Newcastle che non ha nascosto le sue ambizioni, tornando in Europa e con una proprietà pronta ancora a investire decisamente nel prossimo mercato.

Maguire era stato offerto nel corso del tempo anche a Inter e Juve, come una soluzione temporanea o anche a titolo definitivo. Un’opzione che non ha convinto pienamente la Serie A, così come nel caso anche della Roma di Mourinho o come del Milan, a declinare questa possibilità. Maguire dovrà dunque cercare il riscatto in patria, a 30 anni non può concludere la carriera così e dovrà anche mettersi a dieta: decisamente in sovrappeso, ha superato il quintale di peso e non è proprio il massimo per chi deve rincorrere gli attaccanti.