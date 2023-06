Stefano Tacconi, gesto toccante: il figlio Andrea commuove tutti

La situazione riguardante Stefano Tacconi ha sconvolto tutto il mondo del calcio. A dargli supporto ci ha pensato una persona speciale

Lo scorso 2022, l’ex portiere ha sconvolto tutta Italia con una notizia agghiacciante a dir poco. Per dieci anni ha difeso con impegno e con disciplina i pali della Juventus. Oltretutto è stato anche uno dei pochi portieri ad aver tutti i trofei della UEFA che erano a disposizione in quel periodo. Stefano Tacconi, ancora oggi, a distanza di tanti anni dal suo ritiro è visto da tutti i tifosi e gli appassionati di calcio come una leggenda del rettangolo di gioco.

Da qualche periodo la cronaca si è ritrovata a parlare di lui per dei fatti particolarmente spiacevoli. Nel mese di aprile dello scorso anno, infatti, è entrato in stato di coma a causa di un’aneurisma. Di conseguenza è stato trasportato e monitorato presso l’ospedale di Alessandria. La cosa che fa ancora più specie, è che ciò sia successo nel momento esatto in cui presenziava ad un evento benefico. Altra attività che, oltre al calcio, lo ha sempre visto figurare tra i protagonisti. Perché l’estremo difensore dei bianconeri era anche questo.

A distanza di molto tempo, dunque, ci sono degli aggiornamenti importanti. Sottolineati sui social tramite i suoi cari, i quali gli sono sempre stati vicino. Giorno dopo giorno, a prescindere dalla situazione. Il figlio Andrea ha pubblicato spesso in questi mesi aggiornamenti sulle condizioni del padre, spesso messaggi commoventi che i tifosi hanno potuto monitorare sui social.

Il ricordo del figlio Andrea per l’ex portiere

L’ultimo non è passato inosservato. Si tratta infatti di un “ricordo” espresso dal figlio Andrea, il quale sta vivendo da vicino una situazione molto delicata. Con la speranza che tutto si possa risolvere il prima possibile. E in tempi celeri ovviamente.

Su Instagram il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, ha pubblicato una foto che ha fatto commuovere tutti i tifosi e gli appartenenti al settore del calcio. Una foto padre e figlio, dove entrambi avevano decisamente svariati anni in meno. Adesso l’ex portiere sta attraversando un percorso molto delicato, ma col supporto dei suoi cari e con la sua tenacia sta lavorando per riprendersi completamente.

I commenti per questa foto sono stati tutti quanti pieni di positività e di amore nei confronti dell’ex estremo difensore. Con la speranza che l’unione della community possa risolvere indirettamente ogni cosa.