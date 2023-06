Juve choc: se ne vanno tutti a zero

Non è iniziato nel migliore dei modi il mercato della Juventus. Il club bianconero deve affrontare soprattutto problemi di natura economica

Sarà il mercato estivo più difficile e complesso che la Juventus dovrà affrontare da una dozzina d’anni a questa parte. Il club bianconero, esclusa dalla Champions League a causa dei dieci punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale nell’ambito del processo sportivo legato alle cosiddette plusvalenze fittizie, dovrà ripartire da zero o quasi.

La nuova dirigenza ha l’obbligo di abbattere i costi di gestione attraverso una sensibile riduzione del monte ingaggi. Dunque, tutti i giocatori più pagati sono destinati a lasciare la Continassa, chi da svincolato chi invece perchè messo sul mercato. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna è atteso da un lavoro improbo, tutto in salita.

In uno scenario del genere, in cui le certezze sono rare come una pozza d’acqua nel deserto, il management bianconero dovrebbe muoversi con una certa decisione su alcuni dei migliori giocatori che il 30 giugno saranno svincolati dai rispettivi club di appartenenza. Ma a quanto pare la Juventus si è fatta trovare impreparata, almeno in queste fasi iniziali della sessione estiva.

Almeno tre o quattro elementi, ancora giovani e dalle indubbie qualità, avrebbero fatto comodo a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Parliamo di Evan N’Dicka, 24enne difensore franco-ivoriano svincolatosi dall’Eintracht Francoforte. Oltre a lui Houssem Aouar, venticinquenne centrocampista algerino che ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Olympique Lione. Entrambi però hanno scelto la Roma, una nuova piazza da cui ripartire.

Juventus, il mercato inizia in salita: saltano tutti i parametri zero. Tifosi increduli

E per finire, il terzo giocatore alla portata di una società come la Juventus, il ventiseienne centrocampista della Nazionale belga Youri Tielemans anche lui ingaggiabile a parametro zero. Su nessuno di questi tre elementi la Vecchia Signora è riuscita a spuntarla sulla concorrenza: N’Dicka e Aouar hanno accettato la proposta della Roma mentre Tielemans ha detto sì all’Aston Villa di Unai Emery.

Tre mancate opportunità che una società con i bilanci e le prospettive e breve termine della Juventus non doveva farsi sfuggire. Acquisire giocatori svincolati consente di non spendere denaro in cartellini e favorisce allo stesso tempo un piano di cessioni ad hoc che non incidono sulla competitività della squadra.

Per fare un esempio, con N’Dicka in rosa la Roma può cedere senza problemi Ibanez al miglior offerente senza che la qualità della rosa ne risenta. La Juventus avrebbe dovuto aggredire il mercato con molta più decisione. Allegri e i tifosi non son contenti.