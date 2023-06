Paola Saulino bollente sul divano, mai vista in questa posizione

Paola Saulino scatenata come non mai, la influencer in una posa accattivante che lascia i fan davvero senza parole

Le squadre di Serie A, spesso e volentieri, possono contare sul sostengo di alcune tifose decisamente ‘speciali’, presenze al femminile che danno un tocco provocante che non guasta al mondo del calcio. Di sicuro, questo è vero nel caso di Paola Saulino, una delle influencer più accattivanti in giro per la rete.

Tifosissima del Napoli, la webstar partenopea era già diventata celebre in passato per le sue iniziative controcorrente e dalla verve maliziosa. Come aveva promesso, per lo scudetto della squadra di Spalletti, ha degnamente festeggiato a modo suo, innalzando particolarmente la temperatura della community. Le immagini di lei allo stadio Maradona, in tribuna, senza veli e tutta dipinta d’azzurro hanno fatto in pochissimo tempo il giro della rete, come era prevedibile. Per la gioia dei suoi numerosissimi ammiratori sui social.

Paola è ormai giunta in prossimità dei 150mila followers su Instagram e non intende certo fermarsi. Con la sua sensualità esplosiva e prorompente continua a raccogliere riscontri e consensi e di certo ne vedremo delle belle nelle prossime settimane, quando, in estate, darà fondo a tutto il suo fascino sbarazzino. Lo ha già annunciato del resto: l’estate 2023 sarà qualcosa di mai visto prima. Non ci resta che aspettare con fiducia.

Paola Saulino a testa in giù, ma la testa gira a noi: curve devastanti, l’intimo è pazzesco

E come al solito, tra post e stories estremamente accattivanti, Paola continua a lasciare il segno. Lo ha fatto anche a Istanbul, dove è andata a seguire la finale di Champions League. E adesso, in quel di Dubai, continua a proporci scatti da brividi.

Con Paola non ci si annoia mai e le sue trovate ottengono sempre l’acclamazione totale da parte dei fan. Questa volta, si mette in posa sul divano, ma facendolo praticamente a testa in giù. La prospettiva permette di ammirare la sua figura dalle curve generose e roventi. Scollatura pazzesca e un lato B con gambe da sogno, il tutto contornato da una lingerie trasparente e minimal quanto basta. Un capolavoro che viene salutato dall’ovazione collettiva degli ammiratori, il copione quando si tratta di Paola si ripete sempre uguale e non si smentisce proprio mai. L’estate sta per decollare definitivamente, anche grazie a lei.