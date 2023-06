“Resta al Gala”, ma su Zaniolo ci sono due big: destinazione Serie A

Nicolò Zaniolo ha appena vinto la Super-Lig con il Galatasaray ma la sua permanenza in Turchia non è scontata.

Il Galatasaray è tornato a vincere la Super-Lig turca dopo quattro stagioni di astinenza, conquistando così il suo 23esimo titolo nazionale. Un successo, quello degli uomini di Okan Buruk, caratterizzato anche dall’importante contributo di una nutrita colonia di ex protagonisti della nostra Serie A.

Nello specifico basti pensare a Mauro Icardi, capace di realizzare 22 reti in 24 gare e trascinare il Galatasaray al successo finale, ma anche Dries Mertens (sei centri) e Lucas Torreira, senza dimenticare un’altra pedina molto importante come Nicolò Zaniolo.

L’ex centrocampista della Roma è stato ceduto al club turco lo scorso febbraio per una cifra pari a 16,5 milioni di euro, più eventuali 13 milioni di euro di bonus a raggiungimento di risultati. Una mossa azzeccata, quella del Galatasaray, dato che Zaniolo è riuscito a ritrovarsi diventando un protagonista della cavalcata dei giallorossi turchi, mettendo a segno anche cinque reti in Super-Lig.

Quale sarà il futuro di Zaniolo? Se lo chiedono in tanti, dato che le prestazioni del centrocampista hanno di nuovo attirato su di lui le attenzioni di alcuni big club italiani. Lo scorso febbraio Zaniolo ha firmato un contratto con il Galatasaray fino al 2027, ma l’impressione è che di fronte ad un’offerta congrua il club turco si siederebbe al tavolo delle trattative.

Due top club su Zaniolo: chi pagherà la clausola?

Da molto tempo per il calciatore si parla del Milan, dato che il centrocampista ex Roma è un vecchio pallino dei rossoneri. La dirigenza milanista ha provato a sondare il terreno già prima del suo trasferimento in Turchia, quando i rapporti tra il giocatore e la Roma sembravano già compromessi.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, pare che nella corsa a Zaniolo si sia inserita anche un’altra squadra. Stiamo parlando della Juventus, che ha assoluto bisogno di rilanciare le proprie ambizioni dopo un’annata estremamente tormentata.

Zaniolo ha una clausola da 30 milioni di euro ed è una cifra senz’altro non banale per la Juventus, che non può godere degli introiti europei a causa della mancata qualificazione in Champions. La Juve potrebbe provare a trattare con il Galatasaray per capire se è possibile abbassare questa cifra. Al momento non c’è nessun contatto in corso ma per gli esperti di calciomercato il centrocampista ex Roma è uno dei nomi che la Juve sta valutando per il dopo Di Maria.