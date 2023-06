Dalla Juve al Monza: Galliani piazza il colpo

Dopo l’operazione Rovella, Galliani ha bussato di nuovo alla porta della Juventus: il giocatore potrebbe trasferirsi in Brianza.

La Juve può finalmente mettersi alle spalle una delle stagioni più complicate della sua storia e cominciare a programmare il futuro. Senza Champions e (forse) senza Europa, i bianconeri dovranno necessariamente puntare anche sui giovani, magari facendo rientrare alla base alcuni prospetti che hanno messo in mostra tutte le loro qualità con altre maglie.

Tra questi c’è sicuramente Nicolò Rovella, girato in prestito la scorsa estate al Monza di Galliani e Berlusconi. Il centrocampista di Segrate, che aveva già disputato due campionati di Serie A con il Genoa, si è inserito subito nel migliore dei modi, diventando rapidamente una delle colonne del team brianzolo.

In tutto Rovella ha collezionato 25 presenze in questo torneo, a cui si aggiungono le 2 in Coppa Italia. L’8 aprile 2023 è arrivata anche la sua prima rete in Serie A nella trasferta di Udine, terminata 2-2. Non solo Rovella, c’è un calciatore che potrebbe fare il percorso inverno da Torino fino a Monza. Il club brianzolo vuole rinforzare la rosa e Galliani è sempre interessato a pescare tra le big.

Il Monza ha messo gli occhi sullo juventino: trattativa in corso

Proprio gli ottimi rapporti tra la Signora e i biancorossi lombardi potrebbero far scattare anche altre operazioni sull’asse Torino-Monza. Galliani, infatti, guarda con attenzione alla rosa della Juventus, ben conscio del fatto che i bianconeri vivono una fase di rinnovamento e pertanto hanno bisogno di liberarsi di alcune pedine.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il dirigente del Monza abbia bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni su Daniele Rugani. Il difensore italiano viene impiegato raramente da Massimiliano Allegri e nelle ultime stagioni è stato già girato in prestito (prima al Rennes e poi al Cagliari).

Il calciatore ha 29 anni ma è ormai uno degli ultimi rincalzi della formazione bianconera. Daniele ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé, ma è tentato da un’esperienza nuova, una chance che lo veda nuovamente protagonista.

Proprio Monza potrebbe essere l’approdo ideale per Rugani ed è per questo che Galliani è pronto a contattare la Juventus e ragionare su un possibile trasferimento. Rugani – che ha il contratto in scadenza nel 2024, ndr – rappresenta senza dubbio una grande occasione per il Monza, che vuole entrare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Un rinforzo interessante per Palladino, a caccia di un nuovo centrale difensivo.