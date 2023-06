Claudia Ruggeri è irrefrenabile, lo scatto in bikini incendia i social

Claudia Ruggeri in bikini è sempre una garanzia, l’ennesima immagine che non lascia scampo ai suoi tanti fan: perfetta

Anche la stagione 2023 di Avanti un Altro è stata un grandissimo successo di pubblico, e non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di uno dei format di maggior successo sulla tv italiana, garanzia di ottimi ascolti per Canale 5.

Il quiz game condotto da Paolo Bonolis ha tra i suoi punti di forza un ambiente scanzonato e un gioco dinamico, ma soprattutto la presenza di bellezze da copertina che infiammano i telespettatori. E colei che più di tutte attira l’attenzione è senza dubbio Claudia Ruggeri. Non è un caso che in scena sia insignita del titolo, nient’affatto platonico, di Miss. Eleganza e classe veraci e suadenti, Claudia è un vero spettacolo per gli occhi e per il cuore e in questi anni ci ha stregato a ripetizione con look e pose ammalianti, in studio e sui social, dove è divenuta una celebrità acclamatissima (oltre un milione e 300 mila followers su Instagram).

La showgirl romana, 39 anni, è uno dei motivi per i quali i telespettatori si sono così affezionati al programma. E la fine della stagione ha lasciato inevitabilmente un velo di tristezza in tutti noi. Ma niente paura, dovremo aspettare solo qualche mese prima di rivederla in onda. Nel frattempo, potremo combattere la nostalgia grazie ai suoi continui scatti, affascinanti e suadenti.

Claudia Ruggeri, l’estate si fa rovente ai massimi livelli: curve incontenibili in bella mostra

All’estate, Claudia è arrivata prontissima, facendosi trovare in gran forma, ma non potevano esserci dubbi. E ha già iniziato a postare immagini clamorose in costume, mettendo in mostra tutte le sue forme generose e accattivanti.

In questo scatto, si concentra tutto il fascino e la sensualità della magnifica Claudia. Una silhouette slanciata e statuaria dai dettagli inconfondibili e bollenti. Gambe chilometriche e soprattutto una scollatura esplosiva che lascia il segno. La tentazione dello zoom è irresistibile, il popolo del web si scatena in apprezzamenti tramite messaggi d’amore e valanghe di like.

Una bellezza che viene sempre più acclamata e che di sicuro nelle prossime settimane ci regalerà altri scatti del genere facendoci sognare ad occhi aperti. Sempre più innamorati della Miss, è un dato di fatto, i battiti del cuore accelerano inesorabilmente quando la vediamo.