Massara firma subito: primo scippo al Milan

A pochi giorni dal licenziamento in tronco Frederic Massara trova una nuova sistemazione: firma e scippo al Milan

La stagione del Milan è stata al di sotto delle aspettative del patron Gerry Cardinale. Il pur prestigioso traguardo della semifinale di Champions League non basta a compensare un campionato chiuso al quarto posto e in cui i rossoneri non hanno mai veramente insidiato il primato del Napoli, poi campione d’Italia.

E così, con piglio da vero cowboy, il patron rossonero non ci ha messo molto tempo a palesare la propria insoddisfazione per una stagione non all’altezza delle sue aspettative. Dopo un vertice in un hotel milanese il fondatore del fondo ‘RedBird Capital Partners’, che detiene la proprietà del club rossonero, ha licenziato su due piedi il Direttore dell’Area tecnica, Paolo Maldini, e il Direttore sportivo Frederic Massara.

Tuttavia, non un fulmine a ciel sereno visto che i rapporti tra la proprietà e gli ormai ex big del mercato rossonero da tempo erano ai minimi termini per via della fallimentare campagna di rafforzamento della scorsa estate. Comunque, come recita un noto portone, si chiude una porta (rossonera) e si apre un portone, quello dell’Aston Villa. Ebbene sì, rischia di durare molto poco il periodo di disoccupazione di Frederic Massara.

Massara all’Aston Villa con Dia?

L’ormai ex direttore sportivo del ‘Diavolo’ è corteggiato dal blasonato club di Birmingham (in bacheca vanta anche una Coppa dei Campioni anche se nel lontano 1982). Il club inglese è molto ambizioso e dopo anni di anonimato, il prossimo anno, tornerà in Europa, in Conference League.

E proprio in vista del ritorno in Europa i Villans, allenati da Unai Emery, a suo tempo finito nel mirino del ‘Diavolo’, sono intenzionati ad affidare la gestione delle operazioni di mercato all’ex diesse rossonero. Questi ha contribuito a riportare il Milan in Champions League oltre che a farlo fregiare del titolo di campione d’Italia nella stagione 2021-22.

Ma Frederic Massara non è l’unico obiettivo italiano dell’Aston Villa. I Villans sono decisi a fare la spesa nella nostra Serie A. Infatti, il club di Birmingham ha messo nel mirino Boulaye Dia, tra le rivelazioni della stagione appena andata in archivio. L’attaccante senegalese ha chiuso il campionato a quota 16 gol. Meglio di lui hanno fatto solo il bomber del Napoli, Victor Osimhen, capocannoniere con 26 gol, e il ‘Toro’ Lautaro Martinez con 21 gol.

Uno score che inevitabilmente ha fatto finire il nome dell’attaccante senegalese sul taccuino degli uomini mercato di molti club tra cui quelli dell’ex squadra di Frederic Massara che, quindi, in un colpo solo potrebbe trovare una nuova sistemazione e ‘scippare’ al Milan uno dei suoi obiettivi di mercato.