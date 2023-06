Tifosi italiani colti di sorpresa, ora è ufficiale il suo ritiro

In questi giorni è arrivato un annuncio ufficiale di un ritiro dallo sport agonistico che ha colto di sorpresa tanti tifosi.

Con la finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Manchester City guidato da Pep Guardiola, la stagione calcistica dei club si è appena conclusa. Con l’archiviazione dell’annata dello sport più amato al mondo, la luce dei riflettori si sposta ora tutta verso le altre discipline: dal tennis, passando alla Formula Uno e la MotoGP, al basket.

Se per il primo bisogna segnalare le ottime prestazioni di Musetti e Sonego al Roland Garros (entrambi arrivati fino agli ottavi di finale), dove ha deluso Jannik Sinner (eliminato a sorpresa al secondo turno dal tedesco Altmaier). Per quanto riguarda il basket, invece, l’intero mondo è focalizzato sulle finals ddi NBA che si stanno disputando tra Miami e Denver, mentre il campionato italiano è conteso dalle due super favorite, ovvero la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano.

Il mondo dello sport ha visto nelle ultime ore un importante ritiro, una notizia per certi versi abbastanza inaspettata. Valentina Maj, classe 2000, si è ritirata dallo sci di fondo. Quest’ultima, vincitrice anche di tre medaglie regionali e titoli nazionali (tipo il campionato U23 nella 10km in tecnica classica disputato nel 2021), ha ufficializzato il suo ritiro su Instagram.

Valentina Maj si è ritirata dallo sci di fondo: ecco l’annuncio ufficiale

In tanti hanno commentato il suo ritiro, parecchi colleghi hanno salutato l’amica e l’ex compagna di avventura e Valentina ha proseguito con questo annuncio: “Non pensavo che questo momento sarebbe arrivato così presto, ma per me è arrivato il momento di lasciare lo sci di fondo. Questo è stato sempre il mio sogno, fin quando ero bambina, e negli anni ho sempre dato tutta me stessa per riuscire a trasformarlo in realtà”.

La classe 2000 poi ha parlato del suo futuro: “Non so cosa mi aspetta, non so se ho preso la decisione giusta, ma esiste una Valentina anche al di fuori di questo mondo e vale tanto quanto la Valentina atleta. Sarò sempre grata allo sci di fondo”.

Il lungo annuncio di Valentina Maj poi termina con una piccola frecciata ai suoi detrattori: “E’ stato un viaggio bellissimo e ringrazio tutte le persone che negli anni ho incontrato e che hanno contribuito a renderlo tale. Chi mi conosce sa, chi non mi conosce giudica e chi pensa di sapere è un illuso. Ad maior”. Un ritiro inaspettato e che sconvolge il mondo dello sport.